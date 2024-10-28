Водителям на заметку — расшифруем значение запретительного знака

Перечеркнутая буква "Е". Фото: freepik.com

В Украине такой дорожный знак не встречается, но у водителей могут возникнуть трудности при путешествиях за границей. Что означает перечеркнутая буква "Е" в красном круге?

Об этом сообщил Moto.

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Различные значения

Этот дорожный знак в странах Южной Америки сообщает о запрете парковки. В Европе он имеет совсем другое значение.

Перечеркнутая буква "Е" в красном круге на европейском континенте устанавливается перед въездом в тоннель и указывает его категорию согласно классификации ADR (Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов).

Ограничения для грузовиков

Знак означает, что автомобиль с опасными грузами не может попасть в тоннель. Это сделано для безопасности движения в ограниченном пространстве туннеля, где любой взрыв может нанести намного больший ущерб, чем на открытом воздухе.

Также ограничение касается транспортных средств, которые перевозят более восьми брутто-тонн товаров, упакованных в ограниченном количестве (LQ) — то есть сборные грузы, среди которых опасные.

Первым в Польше получил табличку с перечеркнутой буквой "Е" тоннель к югу от Варшавы, открытый 20 декабря 2021 года.

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