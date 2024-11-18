Новий знак для водіїв — що означають білі кола на дорозі

Позначки на дорозі. Фото: isac.rwth-aachen.de

Білі кола поруч з розділовою лінією дорожніх смуг можна побачити досить часто в Австрії. Що означають ці знаки та як вони сильно сприяли безпеці руху в цій країні.

Про це повідомив Telegrafi.

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Інколи добре, коли дорожній знак бентежить водіїв, що аж змушує гальмувати. Цей розмітковий знак використовується в Австрії з 2019 року та дає хороші результати.

Знак є серією кіл, намальованих не ковзкою світловідбивальною білою фарбою. Кола призначені для того, щоб попередити водія про вузький радіус повороту. Також знак запобігає виїзду мотоциклістів під час повороту на зустрічну смугу в небезпечних місцях.

Фото: isac.rwth-aachen.de

Знак було розроблено після ретельного аналізу поведінки мотоциклістів. Кола заохочують любителів мотоциклів вибирати безпечну лінію повороту. Якщо триматимуться праворуч від розмітки, до зустрічної смуги залишається достатня дистанція, й потенційна небезпека на поворотах значно зменшується. Так, на ділянках, де використовується цей розмітковий знак, кількість аварій за участю мотоциклістів скоротилася на 80%.

Шотландія, Швейцарія, Німеччина, Люксембург, Італія та Іспанія розглядають можливість впровадження такого ж знаку у своїх країнах.

Раніше ми писали, про що інформує водіїв знак з контуром дороги та символами двох камер. Також повідомляли, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.