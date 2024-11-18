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Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

18 листопада 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Новий знак для водіїв — що означають білі кола на дорозі
Позначки на дорозі. Фото: isac.rwth-aachen.de
Валентин Бандура - Редактор

Білі кола поруч з розділовою лінією дорожніх смуг можна побачити досить часто в Австрії. Що означають ці знаки та як вони сильно сприяли безпеці руху в цій країні.

Про це повідомив Telegrafi.

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Інколи добре, коли дорожній знак бентежить водіїв, що аж змушує гальмувати. Цей розмітковий знак використовується в Австрії з 2019 року та дає хороші результати.

Знак є серією кіл, намальованих не ковзкою світловідбивальною білою фарбою. Кола призначені для того, щоб попередити водія про вузький радіус повороту. Також знак запобігає виїзду мотоциклістів під час повороту на зустрічну смугу в небезпечних місцях.

 

Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі - фото 1
Фото: isac.rwth-aachen.de

Знак було розроблено після ретельного аналізу поведінки мотоциклістів. Кола заохочують любителів мотоциклів вибирати безпечну лінію повороту. Якщо триматимуться праворуч від розмітки, до зустрічної смуги залишається достатня дистанція, й потенційна небезпека на поворотах значно зменшується. Так, на ділянках, де використовується цей розмітковий знак, кількість аварій за участю мотоциклістів скоротилася на 80%.

Шотландія, Швейцарія, Німеччина, Люксембург, Італія та Іспанія розглядають можливість впровадження такого ж знаку у своїх країнах.

Раніше ми писали, про що інформує водіїв знак з контуром дороги та символами двох камер. Також повідомляли, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.

дороги дорожні знаки авто автомобіль водії ПДР

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