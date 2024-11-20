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Нова дорожня розмітка — що означають загадкові трикутники

20 листопада 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Загадкові трикутники на дорогах — розшифровуємо нову дорожню розмітку
Розмітка. Фото: dreamlifeworld.com
Валентин Бандура - Редактор

Білі трикутники, намальовані на внутрішніх сторонах білих ліній, які позначають смугу на дорозі, з'явилися в Іспанії. Ця оптична ілюзія змушує водіїв їхати повільніше.

Такі смуги можна побачити в Бургосі та Мадриді, де трикутники пофарбовані в білий та жовтий кольори, повідомив Telegrafi.

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Розмітка створює у водія враження, що дорога звужується, тому слід їхати повільніше та обережніше.

Зазначається, що на місцях, де розмістили нову горизонтальну вказівку, наразі не фіксуються дорожньо-транспортні пригоди. Хоча раніше вони там траплялися й навіть з людськими жертвами.

Білі трикутники в Україні

Нова дорожня розмітка — що означають загадкові трикутники - фото 1
Фото: pdd.com.ua

В правилах дорожнього руху України присутня схожа дорожня розмітка, але вона наноситься не так та має інше значення.

Горизонтальна розмітка 1.13 позначає місце, де водій повинен у разі потреби зупинитися та дати дорогу транспортним засобам, що рухаються перехрещуваною дорогою. Також є розмітка 1.20, яка попереджає про наближення до 1.13.

Раніше ми писали, що означає новий дорожній знак — білий ромб на синьому тлі. Також ми повідомляли, що цього року в Україні з'явилися нові дорожні знаки.

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