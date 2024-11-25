Сюрприз на дороге — большинство водителей понимают этот новый знак

Знак P-33. Фото: wikipedia.org

На дорогах Испании появился новый дорожный знак, который смущает водителей. Он направлен на повышение безопасности движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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Значение нового знака

В Испании введен новый дорожный знак P-33. Он предназначен для предупреждения водителей о наличии тумана или густого задымления, что значительно ухудшает видимость на дороге.

Основные характеристики знака P-33:

Треугольная форма с красным контуром.

Белый фон.

Схематическое изображение автомобиля в тумане.

Эта инициатива является частью более широкого подхода Генерального управления дорожного движения Испании, направленного на повышение безопасности дорожного движения.

Вождение в тумане

Столкнувшись с новым дорожным знаком, водители должны придерживаться должного поведения, чтобы обеспечить свою безопасность и других участников движения.

Автомобилисты должны:

снизить скорость: при видимости менее 50 метров максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч;

увеличить безопасную дистанцию;

двигаться как можно дальше справа от дороги;

избегать рискованных обгонов;

использовать разметку на дороге как пространственную привязку.

Ранее мы писали, что означают загадочные белые круги рядом с разделительной линией дорожных полос. Также объясняли, как прочесть новый дорожный знак — белый ромб на синем фоне.