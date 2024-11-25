Сюрприз на дороге — большинство водителей понимают этот новый знак

Двое из трех водителей не понимают значения этого дорожного знака
На дорогах Испании появился новый дорожный знак, который смущает водителей. Он направлен на повышение безопасности движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.
Об этом сообщил L'Automobiliste.
Значение нового знака
В Испании введен новый дорожный знак P-33. Он предназначен для предупреждения водителей о наличии тумана или густого задымления, что значительно ухудшает видимость на дороге.
Основные характеристики знака P-33:
- Треугольная форма с красным контуром.
- Белый фон.
- Схематическое изображение автомобиля в тумане.
Эта инициатива является частью более широкого подхода Генерального управления дорожного движения Испании, направленного на повышение безопасности дорожного движения.
Вождение в тумане
Столкнувшись с новым дорожным знаком, водители должны придерживаться должного поведения, чтобы обеспечить свою безопасность и других участников движения.
Автомобилисты должны:
- снизить скорость: при видимости менее 50 метров максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч;
- увеличить безопасную дистанцию;
- двигаться как можно дальше справа от дороги;
- избегать рискованных обгонов;
- использовать разметку на дороге как пространственную привязку.
Ранее мы писали, что означают загадочные белые круги рядом с разделительной линией дорожных полос. Также объясняли, как прочесть новый дорожный знак — белый ромб на синем фоне.
Читайте Новини.LIVE!