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Двое из трех водителей не понимают значения этого дорожного знака

25 ноября 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Сюрприз на дороге — большинство водителей понимают этот новый знак
Знак P-33. Фото: wikipedia.org
Валентин Бандура - Редактор

На дорогах Испании появился новый дорожный знак, который смущает водителей. Он направлен на повышение безопасности движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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Значение нового знака

В Испании введен новый дорожный знак P-33. Он предназначен для предупреждения водителей о наличии тумана или густого задымления, что значительно ухудшает видимость на дороге.

Основные характеристики знака P-33:

  • Треугольная форма с красным контуром.
  • Белый фон.
  • Схематическое изображение автомобиля в тумане.

Эта инициатива является частью более широкого подхода Генерального управления дорожного движения Испании, направленного на повышение безопасности дорожного движения.

Вождение в тумане

Столкнувшись с новым дорожным знаком, водители должны придерживаться должного поведения, чтобы обеспечить свою безопасность и других участников движения.

Автомобилисты должны:

  • снизить скорость: при видимости менее 50 метров максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч;
  • увеличить безопасную дистанцию;
  • двигаться как можно дальше справа от дороги;
  • избегать рискованных обгонов;
  • использовать разметку на дороге как пространственную привязку.

Ранее мы писали, что означают загадочные белые круги рядом с разделительной линией дорожных полос. Также объясняли, как прочесть новый дорожный знак — белый ромб на синем фоне.

дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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16:28 В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" — мониторинг

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