В Украине отменяют зеленый сигнал светофора — что вместо него

Реформа светофоров — почему в Украине отменяют зеленый сигнал
Уже с 1 мая 2025 года в Украине исчезнет зеленый цвет сигнала светофора, ведь вступит в силу новая редакция ДСТУ 4092:2024. Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества опубликовал приказ о принятии новой редакции Государственного стандарта "Светофоры дорожные".
Об этом сообщил Bike City.
Что предусматривают нововведения
- Цвет зеленого сигнала светофора станет изумрудным. Считается, что такой оттенок лучше воспринимается водителями.
- Стрелки на линзах светофоров будут шевронные. Они будут лучше видны всем участникам движения.
- Велосипедные светофоры. На них будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги, или — линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.
- Совместные велопешеходные светофоры.
- Таймер обратного отсчета. Будет установлен как на пешеходных, так и на транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.
- Дополнительные удобства. Кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.
Также предусмотрены параметры ввода и отмены табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала.
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