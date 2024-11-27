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Реформа светофоров — почему в Украине отменяют зеленый сигнал

27 ноября 2024 10:15
Валентин Бандура - Редактор
В Украине отменяют зеленый сигнал светофора — что вместо него
Светофор. Фото: traindrivinginstructor.co.uk
Валентин Бандура - Редактор

Уже с 1 мая 2025 года в Украине исчезнет зеленый цвет сигнала светофора, ведь вступит в силу новая редакция ДСТУ 4092:2024. Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества опубликовал приказ о принятии новой редакции Государственного стандарта "Светофоры дорожные".

Об этом сообщил Bike City.

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Что предусматривают нововведения

  • Цвет зеленого сигнала светофора станет изумрудным. Считается, что такой оттенок лучше воспринимается водителями.
  • Стрелки на линзах светофоров будут шевронные. Они будут лучше видны всем участникам движения.
  • Велосипедные светофоры. На них будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги, или — линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.
  • Совместные велопешеходные светофоры.
  • Таймер обратного отсчета. Будет установлен как на пешеходных, так и на транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.
  • Дополнительные удобства. Кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Также предусмотрены параметры ввода и отмены табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала.

Реформа светофоров — почему в Украине отменяют зеленый сигнал - фото 1
Источник: Bike City

Ранее мы писали, значение какого нового дорожного знака не понимают двое из троих водителей. Также сообщалось, что для водителей означает новая дорожная разметка с белыми кругами.

велосипеды авто автомобиль ПДД правила дорожного движения

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