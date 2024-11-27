В Украине отменяют зеленый сигнал светофора — что вместо него

Светофор. Фото: traindrivinginstructor.co.uk

Уже с 1 мая 2025 года в Украине исчезнет зеленый цвет сигнала светофора, ведь вступит в силу новая редакция ДСТУ 4092:2024. Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества опубликовал приказ о принятии новой редакции Государственного стандарта "Светофоры дорожные".

Об этом сообщил Bike City.

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Что предусматривают нововведения

Цвет зеленого сигнала светофора станет изумрудным. Считается, что такой оттенок лучше воспринимается водителями.

Считается, что такой оттенок лучше воспринимается водителями. Стрелки на линзах светофоров будут шевронные. Они будут лучше видны всем участникам движения.

Они будут лучше видны всем участникам движения. Велосипедные светофоры. На них будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги, или — линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

На них будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги, или — линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой. Совместные велопешеходные светофоры.

Таймер обратного отсчета. Будет установлен как на пешеходных, так и на транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Будет установлен как на пешеходных, так и на транспортных, в том числе на велосипедных светофорах. Дополнительные удобства. Кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Также предусмотрены параметры ввода и отмены табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала.

Источник: Bike City

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