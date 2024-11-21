Червона лінія — нова дорожня розмітка та її значення для водіїв

Червона розмітка. Фото: @telemadrid

В Іспанії почали використовувати широку лінію яскравого червоного кольору, замість білої суцільної подвійної. Використання цього кольору заборони має підвищити безпеку на дорогах, адже це, як й у випадку з білими трикутниками, впливає на психологію водіїв.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Червоне маркування виконує таку ж функцію, як суцільні подвійні білі лінії. Воно вказує на офіційну заборону на обгін, водночас заохочуючи автомобілістів зменшувати швидкість у зонах, які вважаються небезпечними, наприклад:

різкі повороти;

звивисті дороги;

сектори зі зниженою видимістю.

Зміна кольору лінії та її більша виразність має психологічно впливати на водіїв, щоб не лише утримати їх від порушення правил (перетин забороненої лінії), але й змусити їздити обережніше.

Наприклад, на небезпечній ділянці дороги в Іспанії, де постійно траплялися жахливі ДТП, після нанесення нової розмітки кількість аварій значно зменшилося.

Фото: lautomobiliste.fr

Експеримент поширюється

Після вдалого застосування в Іспанії, червоне маркування запровадили у Франції на автомагістралі A7 в Ліоні. Якщо цей експеримент вдасться, його поширять на всі французькі або навіть європейські дороги.

До речі, недотримання цього нового знаку тягне за собою суворі штрафи. У Франції перетин суцільної лінії карається стягненням у розмірі 135 євро та зняттям трьох балів з водійських прав. В Іспанії таке саме порушення коштує 200 євро з можливим позбавлення водійської ліцензії на термін від одного до трьох місяців (штрафні бали там не нараховують).

Раніше ми писали, що означають білі кола поруч з розділовою лінією дорожніх смуг в Європі. Також розповіли про значення нового знаку контуром дороги та символами двох камер.