Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Нова дорожня розмітка — що означає червона лінія між смугами arrow

Нова дорожня розмітка — що означає червона лінія між смугами

21 листопада 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Червона лінія — нова дорожня розмітка та її значення для водіїв
Червона розмітка. Фото: @telemadrid
Валентин Бандура - Редактор

В Іспанії почали використовувати широку лінію яскравого червоного кольору, замість білої суцільної подвійної. Використання цього кольору заборони має підвищити безпеку на дорогах, адже це, як й у випадку з білими трикутниками, впливає на психологію водіїв.

Про це повідомив L'automobiliste.

Читайте також:

Що означає червона смуга

Червоне маркування виконує таку ж функцію, як суцільні подвійні білі лінії. Воно вказує на офіційну заборону на обгін, водночас заохочуючи автомобілістів зменшувати швидкість у зонах, які вважаються небезпечними, наприклад:

  • різкі повороти;
  • звивисті дороги;
  • сектори зі зниженою видимістю.

Зміна кольору лінії та її більша виразність має психологічно впливати на водіїв, щоб не лише утримати їх від порушення правил (перетин забороненої лінії), але й змусити їздити обережніше.

Наприклад, на небезпечній ділянці дороги в Іспанії, де постійно траплялися жахливі ДТП, після нанесення нової розмітки кількість аварій значно зменшилося.

 

Нова дорожня розмітка — що означає червона лінія між смугами - фото 1
Фото: lautomobiliste.fr

Експеримент поширюється

Після вдалого застосування в Іспанії, червоне маркування запровадили у Франції на автомагістралі A7 в Ліоні. Якщо цей експеримент вдасться, його поширять на всі французькі або навіть європейські дороги.

До речі, недотримання цього нового знаку тягне за собою суворі штрафи. У Франції перетин суцільної лінії карається стягненням у розмірі 135 євро та зняттям трьох балів з водійських прав. В Іспанії таке саме порушення коштує 200 євро з можливим позбавлення водійської ліцензії на термін від одного до трьох місяців (штрафні бали там не нараховують).

Раніше ми писали, що означають білі кола поруч з розділовою лінією дорожніх смуг в Європі. Також розповіли про значення нового знаку контуром дороги та символами двох камер.

дороги дорожні знаки авто автомобіль водії безпека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:49 Прикривалися дітьми — одеська лікарка допомагала ухилянтам

16:43 В ЄС пояснили навіщо Путін застосував міжконтинентальні ракети

16:41 Залужний зробив заяву про Третю світову війну

16:31 Видатки бюджету-2025 — де візьмуть гроші на зарплати і пенсії

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

16:10 Незаконна заготівля дров — які штрафи можна отримати у 2024 році

16:05 Google додала українську мову до Gemini — як налаштувати

15:59 Завтра в одному з районів Одеси не буде води — адреси бюветів

15:42 Чому влада підвищує військовий збір та коли зросте ПДВ

15:42 Перший сніг у Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

16:49 Прикривалися дітьми — одеська лікарка допомагала ухилянтам

16:43 В ЄС пояснили навіщо Путін застосував міжконтинентальні ракети

16:41 Залужний зробив заяву про Третю світову війну

16:31 Видатки бюджету-2025 — де візьмуть гроші на зарплати і пенсії

16:10 Незаконна заготівля дров — які штрафи можна отримати у 2024 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

16:05 Google додала українську мову до Gemini — як налаштувати

15:59 Завтра в одному з районів Одеси не буде води — адреси бюветів

15:42 Чому влада підвищує військовий збір та коли зросте ПДВ

15:42 Перший сніг у Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

15:27 Пішов із життя видатний одеський спортсмен і тренер

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо