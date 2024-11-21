Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новая разметка — что означает красная линия между полосами дороги arrow

Новая разметка — что означает красная линия между полосами дороги

21 ноября 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Красная линия — новая дорожная разметка и ее значение для водителей
Красная разметка. Фото: @telemadrid
Валентин Бандура - Редактор

В Испании начали использовать широкую линию яркого красного цвета, вместо белой сплошной двойной. Использование этого цвета запрета должно повысить безопасность на дорогах, ведь это, как и в случае с белыми треугольниками, влияет на психологию водителей.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

Читайте также:

Что означает красная полоса

Красная маркировка выполняет такую же функцию, как сплошные двойные белые линии. Она указывает на официальный запрет на обгон, в то же время поощряя автомобилистов сбавлять скорость в зонах, которые считаются опасными, например:

  • резкие повороты;
  • извилистые дороги;
  • секторы с пониженной видимостью.

Изменение цвета линии и ее большая выразительность психологически влияет на водителей, чтобы не только удержать их от нарушения правил (пересечение запрещенной линии), но и заставить ездить осторожней.

К примеру, на опасном участке дороги в Испании, где постоянно случались ужасные ДТП, после нанесения новой разметки количество аварий значительно уменьшилось.

 

Новая дорожная разметка - что означает красная линия между полосами - фото 1
Фото: lautomobiliste.fr

Эксперимент распространяется

После удачного применения в Испании красную маркировку ввели во Франции на автомагистрали A7 в Лионе. Если этот эксперимент удастся, его распространят на все французские или даже европейские дороги.

Кстати, несоблюдение этого нового знака влечет строгие штрафы. Во Франции пересечение сплошной линии наказывается взысканием в размере 135 евро и снятием трех баллов с водительских прав. В Испании такое же нарушение стоит 200 евро с возможным лишением водительской лицензии на срок от одного до трех месяцев (штрафные баллы там не начисляются).

Ранее мы писали, что означают белые круги рядом с разделительной линией дорожных полос в Европе. Также рассказали о значении нового знака контуром дороги и символами двух камер.

дороги дорожные знаки авто автомобиль водители безопасность

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

15:07 Укрзализныця запускает рейсы в столицы Европы — что известно

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

15:07 Укрзализныця запускает рейсы в столицы Европы — что известно

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо