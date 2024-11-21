Красная линия — новая дорожная разметка и ее значение для водителей

Новая разметка — что означает красная линия между полосами дороги
В Испании начали использовать широкую линию яркого красного цвета, вместо белой сплошной двойной. Использование этого цвета запрета должно повысить безопасность на дорогах, ведь это, как и в случае с белыми треугольниками, влияет на психологию водителей.
Об этом сообщил L'Automobiliste.
Что означает красная полоса
Красная маркировка выполняет такую же функцию, как сплошные двойные белые линии. Она указывает на официальный запрет на обгон, в то же время поощряя автомобилистов сбавлять скорость в зонах, которые считаются опасными, например:
- резкие повороты;
- извилистые дороги;
- секторы с пониженной видимостью.
Изменение цвета линии и ее большая выразительность психологически влияет на водителей, чтобы не только удержать их от нарушения правил (пересечение запрещенной линии), но и заставить ездить осторожней.
К примеру, на опасном участке дороги в Испании, где постоянно случались ужасные ДТП, после нанесения новой разметки количество аварий значительно уменьшилось.
Эксперимент распространяется
После удачного применения в Испании красную маркировку ввели во Франции на автомагистрали A7 в Лионе. Если этот эксперимент удастся, его распространят на все французские или даже европейские дороги.
Кстати, несоблюдение этого нового знака влечет строгие штрафы. Во Франции пересечение сплошной линии наказывается взысканием в размере 135 евро и снятием трех баллов с водительских прав. В Испании такое же нарушение стоит 200 евро с возможным лишением водительской лицензии на срок от одного до трех месяцев (штрафные баллы там не начисляются).
Ранее мы писали, что означают белые круги рядом с разделительной линией дорожных полос в Европе. Также рассказали о значении нового знака контуром дороги и символами двух камер.
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