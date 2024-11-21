Красная линия — новая дорожная разметка и ее значение для водителей

Красная разметка. Фото: @telemadrid

В Испании начали использовать широкую линию яркого красного цвета, вместо белой сплошной двойной. Использование этого цвета запрета должно повысить безопасность на дорогах, ведь это, как и в случае с белыми треугольниками, влияет на психологию водителей.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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Красная маркировка выполняет такую же функцию, как сплошные двойные белые линии. Она указывает на официальный запрет на обгон, в то же время поощряя автомобилистов сбавлять скорость в зонах, которые считаются опасными, например:

резкие повороты;

извилистые дороги;

секторы с пониженной видимостью.

Изменение цвета линии и ее большая выразительность психологически влияет на водителей, чтобы не только удержать их от нарушения правил (пересечение запрещенной линии), но и заставить ездить осторожней.

К примеру, на опасном участке дороги в Испании, где постоянно случались ужасные ДТП, после нанесения новой разметки количество аварий значительно уменьшилось.

Фото: lautomobiliste.fr

Эксперимент распространяется

После удачного применения в Испании красную маркировку ввели во Франции на автомагистрали A7 в Лионе. Если этот эксперимент удастся, его распространят на все французские или даже европейские дороги.

Кстати, несоблюдение этого нового знака влечет строгие штрафы. Во Франции пересечение сплошной линии наказывается взысканием в размере 135 евро и снятием трех баллов с водительских прав. В Испании такое же нарушение стоит 200 евро с возможным лишением водительской лицензии на срок от одного до трех месяцев (штрафные баллы там не начисляются).

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