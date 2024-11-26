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Новий дорожній знак збиває з пантелику водіїв — що він означає

26 листопада 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Новий дорожній знак — чому водії не можуть розібрати його значення
Знак ID16. Фото: wikipedia.org
Валентин Бандура - Редактор

Франція впроваджує чергові інновації в ПДР, представивши новий дорожній знак, присвячений садам та паркам країни. Ця ініціатива поєднує безпеку дорожнього руху та популяризацію культурної спадщини країни.

Про це повідомив L'automobiliste.

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На що вказує новий знак

Новий знак ID16 має на меті спрямовувати мандрівників до перлин садово-паркового мистецтва Франції. Таких, як, наприклад, замок Вілландрі, який частково оточений каналом, а на його території висаджені знамениті сади, розміщені на трьох рівнях. Історичний комплекс було відновлено на початку XX століття.

Цей особливий знак є частиною ширшого підходу до підвищення обізнаності про багатство французької зеленої спадщини. Він запрошує водіїв зменшити швидкість, спостерігати за довкіллям і відпочити від подорожі.

Основні характеристики ID16

  • Дизайн зі стилізованим зображенням саду.
  • Належить до вказівних знаків.
  • Оптимізована видимість для автомобілістів та пішоходів.

Вплив ID16 на різні аспекти водіння

  • Безпека на дорозі. Заохочення обережніше їздити під час наближення до об’єктів зеленої спадщини.
  • Зелений туризм. Збільшення кількості спонтанних відвідувань садів.
  • Екологічне виховання. Підвищення обізнаності про біорізноманіття та природну спадщину.

Інформаційно-вказівні знаки в Україні

На початку 2024 року главу 5 "Інформаційно-вказівні знаки" розділу 33 "Дорожні знаки" ПДР доповнили новим абзацом, який встановив, що на знаках 5.57-5.60 можуть застосовуватись піктограми об'єктів спортивних споруд, культурної спадщини та туристичної інфраструктури, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

Новий дорожній знак збиває з пантелику водіїв — що він означає - фото 1

Новий дорожній знак збиває з пантелику водіїв — що він означає - фото 2
mmr.net.ua

До інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків із застосуванням коричневого тла при позначенні спортивних споруд, об'єктів туристичної інфраструктури та культурної спадщини, а саме: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

Раніше ми писали, що означає знак з зображенням авто у полум'ї в червоному колі. Також повідомляли, що означає нова дорожня розмітка з загадковими трикутниками.

дорожні знаки авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху

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