Новий дорожній знак — чому водії не можуть розібрати його значення

Знак ID16. Фото: wikipedia.org

Франція впроваджує чергові інновації в ПДР, представивши новий дорожній знак, присвячений садам та паркам країни. Ця ініціатива поєднує безпеку дорожнього руху та популяризацію культурної спадщини країни.

Про це повідомив L'automobiliste.

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На що вказує новий знак

Новий знак ID16 має на меті спрямовувати мандрівників до перлин садово-паркового мистецтва Франції. Таких, як, наприклад, замок Вілландрі, який частково оточений каналом, а на його території висаджені знамениті сади, розміщені на трьох рівнях. Історичний комплекс було відновлено на початку XX століття.

Цей особливий знак є частиною ширшого підходу до підвищення обізнаності про багатство французької зеленої спадщини. Він запрошує водіїв зменшити швидкість, спостерігати за довкіллям і відпочити від подорожі.

Основні характеристики ID16

Дизайн зі стилізованим зображенням саду.

Належить до вказівних знаків.

Оптимізована видимість для автомобілістів та пішоходів.

Вплив ID16 на різні аспекти водіння

Безпека на дорозі. Заохочення обережніше їздити під час наближення до об’єктів зеленої спадщини.

Заохочення обережніше їздити під час наближення до об’єктів зеленої спадщини. Зелений туризм. Збільшення кількості спонтанних відвідувань садів.

Збільшення кількості спонтанних відвідувань садів. Екологічне виховання. Підвищення обізнаності про біорізноманіття та природну спадщину.

Інформаційно-вказівні знаки в Україні

На початку 2024 року главу 5 "Інформаційно-вказівні знаки" розділу 33 "Дорожні знаки" ПДР доповнили новим абзацом, який встановив, що на знаках 5.57-5.60 можуть застосовуватись піктограми об'єктів спортивних споруд, культурної спадщини та туристичної інфраструктури, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

mmr.net.ua

До інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків із застосуванням коричневого тла при позначенні спортивних споруд, об'єктів туристичної інфраструктури та культурної спадщини, а саме: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

Раніше ми писали, що означає знак з зображенням авто у полум'ї в червоному колі. Також повідомляли, що означає нова дорожня розмітка з загадковими трикутниками.