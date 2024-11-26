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Новый дорожный знак сбивает с толку водителей — что он значит

26 ноября 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Новый дорожный знак — почему водители не могут разобрать его значение
Знак ID16. Фото: wikipedia.org
Валентин Бандура - Редактор

Франция внедряет очередные инновации в ПДД, представив новый дорожный знак, посвященный садам и паркам страны. Эта инициатива объединяет безопасность дорожного движения и популяризацию культурного наследия страны.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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На что указывает новый знак

Новый знак ID16 стимулирует путешественников посетить жемчужины садово-паркового искусства Франции. Таких, как, например, замок Вилландри, частично окруженный каналом, на территории которого высажены знаменитые сады, размещенные на трех уровнях. Исторический комплекс был восстановлен в начале XX столетия.

Этот особый знак является частью более широкого подхода к повышению осведомленности о богатстве французского зеленого наследия. Он приглашает водителей сбавить скорость, наблюдать за окружающей средой и отдохнуть от путешествия.

Основные характеристики ID16

  • Дизайн со стилизованным изображением сада.
  • Относится к указательным знакам.
  • Оптимизированная видимость для автомобилистов и пешеходов.

Влияние ID16 на разные аспекты вождения

  • Безопасность на дороге. Поощрение более осторожно ездить при приближении к объектам зеленого наследия.
  • Зеленый туризм. Увеличение количества спонтанных посещений садов.
  • Экологическое воспитание. Повышение осведомленности о биоразнообразии и природном наследии.

Информационно-указательные знаки в Украине

В начале 2024 года главу 5 "Информационно-указательные знаки" раздела 33 "Дорожные знаки" ПДД дополнили новым абзацем, который установил, что на знаках 5.57-5.60 могут применяться пиктограммы объектов спортивных сооружений, культурного наследия и туристической инфраструктуры ДСТУ 9114:2021.

Новый дорожный знак сбивает с толку водителей - что он значит - фото 1

Новый дорожный знак сбивает с толку водителей - что он значит - фото 2
mmr.net.ua

К информационно-указательным знакам добавлены новые изображения знаков с применением коричневого фона при обозначении спортивных сооружений, объектов туристической инфраструктуры и культурного наследия, а именно: 5.57 "Предыдущий указатель направлений", 5.58 "Предыдущий указатель направления", 5.60 "Указатель направлений".

Ранее мы писали, что означает знак с изображением горящее авто в красном круге. Также сообщалось, что означает новая дорожная разметка с загадочными треугольниками.

дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

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