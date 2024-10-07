Горящий автомобиль в красном круге — проверьте знания знаков ПДД

Проверьте знания дорожных знаков — что означает горящее авто в красном круге
Этот знак не предупреждает о пожарной опасности и других огневых угрозах для автомобилей. Дорожный знак 3.13 запрещает на участках дороги, возле которых установлен, движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами.
Знак 3.13 "Движение транспортных средств, перевозящих взрывные и легковоспламеняющиеся грузы, запрещено". Цель — предотвратить возможные аварии на дорогах, особенно в населенных пунктах и вблизи объектов с повышенными требованиями к безопасности.
Правила применения
Знак 3.13 устанавливается в местах, где существует повышенный риск пожаров, взрывов или других опасных ситуаций. В частности, такие знаки часто можно встретить:
- возле складов химикатов;
- в районах, где проводятся работы с опасными материалами;
- в местах с большой концентрацией людей, например вблизи школ или больниц;
- на территории предприятий, занимающихся обработкой или хранением легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов.
Зона действия знака
От места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.
Водители, управляющие такими автомобилями, обязаны соблюдать эти запреты и искать альтернативные маршруты для транспортировки.
Использование знака 3.13 помогает регулировать потоки транспорта на территориях, где это особенно необходимо, и защитить людей от потенциально опасных ситуаций.
Ранее мы писали о новых дорожных знаках, появившихся в Украине в этом году. Также предлагали интересную задачу по ПДД на знание мало распространенных дорожных знаков.
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