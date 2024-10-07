Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Проверьте знания дорожных знаков — что означает горящее авто в красном круге arrow

Проверьте знания дорожных знаков — что означает горящее авто в красном круге

7 октября 2024 23:00
Валентин Бандура - Редактор
Горящий автомобиль в красном круге — проверьте знания знаков ПДД
Знак 3.13. Рисунок: bezpekadorig.com.ua
Валентин Бандура - Редактор

Этот знак не предупреждает о пожарной опасности и других огневых угрозах для автомобилей. Дорожный знак 3.13 запрещает на участках дороги, возле которых установлен, движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами.

Знак 3.13 "Движение транспортных средств, перевозящих взрывные и легковоспламеняющиеся грузы, запрещено". Цель — предотвратить возможные аварии на дорогах, особенно в населенных пунктах и вблизи объектов с повышенными требованиями к безопасности.

Читайте также:

Правила применения

Знак 3.13 устанавливается в местах, где существует повышенный риск пожаров, взрывов или других опасных ситуаций. В частности, такие знаки часто можно встретить:

  • возле складов химикатов;
  • в районах, где проводятся работы с опасными материалами;
  • в местах с большой концентрацией людей, например вблизи школ или больниц;
  • на территории предприятий, занимающихся обработкой или хранением легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов.

Зона действия знака

От места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Водители, управляющие такими автомобилями, обязаны соблюдать эти запреты и искать альтернативные маршруты для транспортировки.

Использование знака 3.13 помогает регулировать потоки транспорта на территориях, где это особенно необходимо, и защитить людей от потенциально опасных ситуаций.

Ранее мы писали о новых дорожных знаках, появившихся в Украине в этом году. Также предлагали интересную задачу по ПДД на знание мало распространенных дорожных знаков.

дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:16 Футболист из Украины встретился с Байденом в Белом доме — фото

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

22:52 Премьер Словакии Фицо предложил ударить по Брюсселю ракетой

22:41 Глава Укрзализныци Лященко уходит в отставку — кто может его заменить

22:41 Отсрочка по уходу — обязательно ли человек должен иметь инвалидность

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

22:35 Россияне баллистикой атаковали судно под флагом Палау в Одессе — есть погибший

22:33 На Черниговщине мужчина публиковал фото о работе ТЦК — какое решение суда

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

22:04 Житель Николаева написал заявление об отказе от мобилизации — как его наказали

21:58 От ВСУ есть такие сигналы — нардеп о снижении мобилизационного возраста

23:16 Футболист из Украины встретился с Байденом в Белом доме — фото

22:52 Премьер Словакии Фицо предложил ударить по Брюсселю ракетой

22:41 Глава Укрзализныци Лященко уходит в отставку — кто может его заменить

22:41 Отсрочка по уходу — обязательно ли человек должен иметь инвалидность

22:35 Россияне баллистикой атаковали судно под флагом Палау в Одессе — есть погибший

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

22:33 На Черниговщине мужчина публиковал фото о работе ТЦК — какое решение суда

22:04 Житель Николаева написал заявление об отказе от мобилизации — как его наказали

21:58 От ВСУ есть такие сигналы — нардеп о снижении мобилизационного возраста

21:53 Ехало 50 единиц техники — как отражали одну из самых массовых атак под Харьковом

21:36 В сети показали новую форму сборной Украины от известного бренда

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник