Горящий автомобиль в красном круге — проверьте знания знаков ПДД

Знак 3.13. Рисунок: bezpekadorig.com.ua

Этот знак не предупреждает о пожарной опасности и других огневых угрозах для автомобилей. Дорожный знак 3.13 запрещает на участках дороги, возле которых установлен, движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами.

Знак 3.13 "Движение транспортных средств, перевозящих взрывные и легковоспламеняющиеся грузы, запрещено". Цель — предотвратить возможные аварии на дорогах, особенно в населенных пунктах и вблизи объектов с повышенными требованиями к безопасности.

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Правила применения

Знак 3.13 устанавливается в местах, где существует повышенный риск пожаров, взрывов или других опасных ситуаций. В частности, такие знаки часто можно встретить:

возле складов химикатов;

в районах, где проводятся работы с опасными материалами;

в местах с большой концентрацией людей, например вблизи школ или больниц;

на территории предприятий, занимающихся обработкой или хранением легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов.

Зона действия знака

От места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Водители, управляющие такими автомобилями, обязаны соблюдать эти запреты и искать альтернативные маршруты для транспортировки.

Использование знака 3.13 помогает регулировать потоки транспорта на территориях, где это особенно необходимо, и защитить людей от потенциально опасных ситуаций.

Ранее мы писали о новых дорожных знаках, появившихся в Украине в этом году. Также предлагали интересную задачу по ПДД на знание мало распространенных дорожных знаков.