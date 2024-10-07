Авто у полум'ї в червоному колі — перевірте знання знаків ПДР

Знак 3.13. Малюнок: bezpekadorig.com.ua

Цей знак не попереджає про пожежну небезпеку та інші вогневі загрози для автомобілів. Дорожній знак 3.13 забороняє на ділянках дороги, біля яких встановлений, рух транспортних засобів з вибуховими та легкозаймистими вантажами.

Знак 3.13 "Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено". Він має на меті запобігти можливим аваріям на дорогах, особливо в населених пунктах та поблизу об'єктів з підвищеними вимогами до безпеки.

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Правила застосування

Знак 3.13 встановлюється в місцях, де існує підвищений ризик виникнення пожеж, вибухів або інших небезпечних ситуацій. Зокрема, такі знаки часто можна зустріти:

біля складів хімікатів;

у районах, де проводяться роботи з небезпечними матеріалами;

у місцях з великою концентрацією людей, наприклад, поблизу шкіл чи лікарень;

на території підприємств, що займаються обробкою або зберіганням легкозаймистих та вибухонебезпечних вантажів.

Зона дії знаку

Від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Водії, які керують такими автомобілями зобов'язані дотримуватись цих заборон та шукати альтернативні маршрути для транспортування.

Використання знаку 3.13 допомагає регулювати потоки транспорту на територіях, де це особливо необхідно, та захистити людей від потенційно небезпечних ситуацій.

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