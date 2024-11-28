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Камери контролю швидкості з новими функціями — що чекає на водіїв

28 листопада 2024 11:40
Валентин Бандура - Редактор
Які додаткові функції камер контролю швидкості створять новий клопіт водіям
Дорожня камера. Фото: kustomsignals.com
Валентин Бандура - Редактор

Незабаром на європейських дорогах з'явиться новий вид камер контролю, здатних штрафувати навіть водіїв, які дотримуються швидкісного режиму. Цей інноваційний пристрій призначений для боротьби з шумовим забрудненням.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Революційний радар

Нова інтелектуальна камера l’Hydre (Гідра), розроблена у Франції, буде встановлений на місцевих дорогах. На відміну від традиційних радарів, цей пристрій не просто вимірює швидкість автомобіля. Його основна місія полягає у виявленні надлишкового шуму, створюваного транспортними засобами.

Оснащений антеною з кількома датчиками, радар дозволяє точно вимірювати рівень звуку, який випромінює кожен автомобіль, що проїжджає поруч. Після етапу остаточного тестування французька влада встановила обмеження звуку на рівні 85 децибелів.

Транспортні засоби, що перевищують цей ліміт, часто обладнані модифікованими вихлопними трубами. Відповідно до статті R318-3 Кодексу дорожнього руху, перевищення допустимого шуму класифікується як порушення четвертого класу. За нього передбачений штраф 135 євро (або 90 євро, якщо оплата відбувається протягом 15 днів).

Боротьба з шумом в Україні

Законопроєкт №9564 щодо збільшення штрафів за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму знаходиться на розгляді у Верховній Раді з початку серпня 2023 року.

Документ передбачає за перший випадок порушення штраф у розмірі 17 000 грн, а у разі повторного — 34 000 грн, а також можливе позбавлення права кермування ТЗ від трьох до шести місяців.

Щоправда, незрозуміло, як саме буде визначатися рівень шуму транспортних засобів, якщо законопроєкт ухвалять. Можливо, звернуться до французького досвіду.

Раніше ми писали, чому в Україні скасовують зелений сигнал світлофора. Також розповідали про новий дорожній знак, який дозволяє рухатися на червоне світло.

авто штраф штрафи автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху

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