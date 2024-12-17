Не только за алкоголь — пять случаев, когда у водителя могут забрать права

Проверка водителя на "Драгере". Фото: te.20minut.ua

Мнение, что лишение водительских прав угрожает только за очень серьезные нарушения, например, пьяное вождение, ошибочно. За какие проступки водители могут надолго потерять свои водительские удостоверения в Украине?

Об этом написала "Твоя машина".

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Статья 121 КУоАП

Если дважды в год водитель был уличен за рулем транспортного средства с техническими неисправностями или без талона обязательного техосмотра.

Лишение прав на 3-6 месяцев.

Статья 122 КУоАП

Не исполнение законных требований полиции, бегство с места ДТП, создание аварийной ситуации, управление транспортом при наличии временного ограничения прав.

Лишение прав от 3 месяцев до 2 лет.

Статья 123 КУоАП

В случае выезда на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора с пассажирами или без них.

Лишение прав от 6 месяцев до 3 лет.

Статья 124 КУоАП

Нарушение правил дорожного движения, спровоцировавшее ДТП.

Лишение прав от 6 месяцев до 1 года.

Статья 130 КУоАП

Нетрезвое вождение и такое же повторное нарушение; при употреблении спиртного или наркотиков после ДТП.

Лишение прав от 1 года до 10 лет.

Ранее мы писали, какой штраф за езду водителя в шапке. Также сообщалось, как в Украине могут оштрафовать за тормозную жидкость.