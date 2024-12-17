Не лише за алкоголь — п’ять випадків, коли у водія можуть забрати права

Перевірка водія на "Драгері". Фото: te.20minut.ua

Думка, що позбавлення водійських прав загрожує лише за дуже серйозні порушення, наприклад, п’яне водіння, є хибною. За які помилки водії можуть надовго втратити свої посвідчення водія в Україні?

Про це написала "Твоя машина".

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Стаття 121 КУпАП

Якщо двічі за рік водій був викритий за кермом транспортного засобу з технічними несправностями або без талона обов’язкового техогляду.

Позбавлення прав на 3-6 місяців.

Стаття 122 КУпАП

Не виконання законних вимог поліції, втеча з місця ДТП, створення аварійної ситуації, керування транспортом за наявності тимчасового обмеження прав.

Позбавлення прав від 3 місяців до 2 років.

Стаття 123 КУпАП

У разі виїзду на залізничний переїзд за заборонного сигналу світлофора з пасажирами або без них.

Позбавлення прав від 6 місяців до 3 років.

Стаття 124 КУпАП

Порушення правил дорожнього руху, яке спровокувало ДТП.

Позбавлення прав від 6 місяців до 1 року.

Стаття 130 КУпАП

Нетверезе водіння та таке ж повторне порушення; у разі вживання спиртного або наркотиків після ДТП.

Позбавлення прав від 1 року до 10 років.

Раніше ми писали, який штраф за їзду водія в шапці. Також повідомляли, як в Україні можуть оштрафувати за гальмівну рідину.