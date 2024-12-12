Штрафи для водіїв за гальмівну рідину — хто під загрозою

Поліція зупинила авто. Фото: Патрульна поліція

Обслуговування автомобіля — це не лише запорука його безперебійної роботи, але й спосіб уникнути проблем із правоохоронними органами. Багато водіїв зазвичай нехтують регулярною заміною фільтрів та рідин, але це може призвести до серйозних проблем не лише з машиною, а й з законом.

Про це написав SUV News.

Читайте також:

Перші штрафи

В Україні законодавство передбачає штрафи за використання неоригінальної гальмівної рідини. Якщо ви вирішите зекономити та встановите деталі, які не відповідають конструкції вашого автомобіля, це теж буде вважатися правопорушенням. Штрафи за такі проступки становлять від 340 до 680 грн.

Повторне порушення

Це ще не все: якщо такі порушення будуть виявлені повторно, розмір штрафу зросте до 850-1700 грн. Значні фінансові втрати — це не єдина можливість, яка загрожує водієві. У деяких випадках правоохоронці можуть навіть тимчасово відсторонити водія від керування автомобілем до усунення всіх недоліків.

Таким чином, регулярне обслуговування машини не лише створює комфортні умови для водіння, але й допомагає уникнути штрафів та непередбачуваних ситуацій з правоохоронцями.

Раніше ми писали, якою буває гальмівна рідина для авто та коли її слід міняти. Також розповідали, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма.