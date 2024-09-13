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Якою буває гальмівна рідина для авто та коли її слід міняти

13 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Що таке гальмівна рідина та коли її слід міняти — відповідь механіка
Заміна гальмівної рідини. Фото: uchanics.ca
Святослав Мотюженко - Редактор

Гальмівна рідина має бути світло-жовтою або янтарною без осаду та домішок, не замерзати взимку до −40 °C та не кипіти під час нагрівання механізмів. Зазвичай її треба міняти раз на два роки або після 40-50 тис. км пробігу (у спорткарів та преміальних авто — 20 тис. км).

Про це написала Avtosota.

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Гальмівна рідина передає зусилля від натискання педалі гальма до колодок й дисків, а також забезпечує роботу антиблокувальної системи (ABS) та системи стабілізації руху (ESP).

Види гальмівної рідини

  • мінеральні (суміш спирту та касторової олії) — не гігроскопічні, мають гарні змащувальні властивості, але низьку температуру кипіння;
  • силіконові — не поглинають вологу, але накопичена вода може випаровуватися при нагріванні та замерзати при охолодженні;
  • гліколеві — відповідають стандартам DOT (Міністерство транспорту США).

Класифікація DOT

  • DOT-3 — рідина на основі гліколю, підходить для старих авто.
  • DOT-4 — рідина для сучасних автомобілів з вищою температурою кипіння.
  • DOT-5 — силіконова рідина, яка не сумісна з гліколевими.
  • DOT-5.1 — удосконалена версія DOT-4 для спортивних авто з ABS.

Коли потрібно міняти гальмівну рідину негайно

  • випав осад, рідина стала темною або непрозорою, з’явився запах гару;
  • рідина загусла;
  • спеціальний тестер показав підвищений вміст вологи (> 3%);
  • низький рівень рідини в системі;
  • автомобіль довго стояв без руху;
  • після купівлі вживаного авто.

Бачок із гальмівною рідиною зазвичай легкодоступний під капотом автомобіля. На його кришці або корпусі зображено восьмикутник з колесом та двома колодками.

Ризики високої вологості

З часом властивості гальмівної рідини погіршуються, адже вона зазвичай може поглинати вологу з повітря. Коли кількість вологи стає критичною можуть виникати небезпечні ситуації:

  • знос рухомих частин гальмівної системи;
  • порушення герметичності системи;
  • відмова гальм;
  • затримка в роботі гальм через високу в’язкість рідини при низьких температурах;
  • протікання у робочих циліндрах та нерівномірне гальмування;
  • неефективна робота систем ABS і ESP;
  • корозія в компонентах гальмівної системи.

Протікання рідини

Якщо рідини стало менше, це може свідчити про негерметичність системи або надмірний знос гальмівних колодок та дисків. Їзда на такому автомобілі небезпечна.

Коли на панелі машини загорівся символ стоянкового гальма разом зі STOP, слід негайно зупинитися та перевірити рівень рідини.

Протікання можуть виникати через манжети циліндрів або пошкоджені трубки та шланги.

Раніше ми писали, коли пора міняти гальма в авто, поки не пізно. Також розповідали, що таке функція Auto Hold в автомобілі — її переваги та недоліки.

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