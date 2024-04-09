Як користуватися функцією Auto Hold в авто — коли вона доречна, а коли ні

Частіше Auto Hold активується окремою кнопкою. Фото: automarket.pl

Для короткочасної зупинки на автомобілі з автоматичною коробкою передач водій має постійно тримати ногу на педалі гальма. Але в більшості сучасних моделей є корисна функція Auto Hold, яка дозволяє утримувати автомобіль на місці без натискання гальм.

Про це написав Dexpens.

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Переваги Auto Hold

Функція активується залежно від марки, моделі та коробки передач автомобіля. У будь-якому разі гальмо буде утримуватися автоматично, і водій зможе зняти ногу з педалі під час тимчасової зупинки, наприклад, перед світлофором. Також Auto Hold запобігає скочуванню автомобіля назад на підйомі.

Частіше Auto Hold активується окремою кнопкою на центральній консолі або через меню мультимедійної системи. Іноді водієві достатньо сильно натиснути на педаль гальма в нерухомому стані, і функція ввімкнеться автоматично.

Недоліки Auto Hold

Позаяк функція утримує автомобіль та дозволяє рушити з місця лише після натискання на педаль акселератора, це може ускладнити процес паркування. Маневри з активованою функцією Auto Hold не будуть ідеально плавними й додадуть водієві зайвих рухів ногою з педалі на педаль. Без цієї функції паркуватися можна лише за допомогою педалі гальма.

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