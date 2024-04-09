Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Що таке функція Auto Hold в автомобілі — її переваги та недоліки arrow

Що таке функція Auto Hold в автомобілі — її переваги та недоліки

9 квітня 2024 19:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як користуватися функцією Auto Hold в авто — коли вона доречна, а коли ні
Частіше Auto Hold активується окремою кнопкою. Фото: automarket.pl
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Для короткочасної зупинки на автомобілі з автоматичною коробкою передач водій має постійно тримати ногу на педалі гальма. Але в більшості сучасних моделей є корисна функція Auto Hold, яка дозволяє утримувати автомобіль на місці без натискання гальм.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Переваги Auto Hold

Функція активується залежно від марки, моделі та коробки передач автомобіля. У будь-якому разі гальмо буде утримуватися автоматично, і водій зможе зняти ногу з педалі під час тимчасової зупинки, наприклад, перед світлофором. Також Auto Hold запобігає скочуванню автомобіля назад на підйомі.

Частіше Auto Hold активується окремою кнопкою на центральній консолі або через меню мультимедійної системи. Іноді водієві достатньо сильно натиснути на педаль гальма в нерухомому стані, і функція ввімкнеться автоматично.

Недоліки Auto Hold

Позаяк функція утримує автомобіль та дозволяє рушити з місця лише після натискання на педаль акселератора, це може ускладнити процес паркування. Маневри з активованою функцією Auto Hold не будуть ідеально плавними й додадуть водієві зайвих рухів ногою з педалі на педаль. Без цієї функції паркуватися можна лише за допомогою педалі гальма.

Раніше ми писали, як використовувати четверту педаль в автомобілі. Також розповідали, навіщо на вікна авто наносять чорні цятки.

авто
лайфхаки
поради
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону