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Что такое функция Auto Hold в автомобиле — ее преимущества и недостатки

9 апреля 2024 19:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как пользоваться функцией Auto Hold в авто — когда она уместна, а когда нет
Чаще Auto Hold активируется отдельной кнопкой. Фото: automarket.pl
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Для кратковременной остановки на автомобиле с автоматической коробкой передач водитель должен постоянно держать ногу на педали тормоза. Но у большинства современных моделей есть полезная функция Auto Hold, позволяющая удерживать автомобиль на месте без нажатия тормозов.

Об этом написал Dexpens.

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Преимущества Auto Hold

Функция активируется в зависимости от марки, модели и коробки автомобилей. В любом случае, тормоз будет удерживаться автоматически, и водитель сможет снять ногу с педали во время временной остановки, например, перед светофором. Также Auto Hold предотвращает скат автомобиля назад на подъеме.

Чаще всего Auto Hold активируется отдельной кнопкой на центральной консоли или через меню мультимедийной системы. Иногда водителю достаточно сильно нажать на тормоз педаль в неподвижном состоянии, и функция включится автоматически.

Недостатки Auto Hold

Поскольку функция удерживает автомобиль и позволяет трогаться с места только после нажатия на педаль акселератора, это может усложнить процесс парковки. Маневры с активированной функцией Auto Hold не будут идеально плавными и добавят водителю лишних движений ногой с педали на педаль. Без этой функции парковаться можно с помощью педали тормоза.

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