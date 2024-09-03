Три безплатних способи зберігати гальма в авто у робочому стані якнайдовше

Гальмівний шлях. Фото: normantaylor.com

Щоб гальмівні колодки та диски служили якнайдовше, а на дорозі не виникли неприємні сюрпризи у небезпечні ситуації, варто позбавитися кількох шкідливих звичок за кермом. Як збільшити термін служби гальмівної системи, не витрачаючи жодної копійки.

По це написав SUV News.

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Завчасне гальмування

Коли водій гальмує в останній момент, особливо в місті, де швидкість змінюється часто, це сильно навантажує систему. Адже потрібно більше сили, щоб зупинити машину, що прискорює знос гальмівних колодок.

Тому варто заздалегідь оцінювати ситуацію на дорозі та починати гальмувати завчасно, щоб поступово знижувати швидкість. Різке гальмування не лише зменшує термін служби гальмівних колодок, а й підвищує ризик ДТП.

Помірна швидкість

Чим швидше їде машина, тим більше зусиль потрібно, щоб зупинитися. Це означає, що гальмівні колодки стикаються з більшою силою та швидше зношуються.

Також різке гальмування на високій швидкості може перегріти гальмівні диски, а це призведе до їхнього деформування.

Не перевантажуйте авто

Додаткова вага збільшує навантаження на всі частини машини, зокрема гальма. Чим важчий автомобіль, тим більше зусиль потрібно для його зупинки, а це швидше зношує гальма. Тому слід дотримуватися рекомендацій виробника про максимальне навантаження автомобіля.

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