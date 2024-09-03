Три бесплатных способа сохранять тормоза в авто в рабочем состоянии как можно дольше

Тормозной путь. Фото: normantaylor.com

Чтобы тормозные колодки и диски служили как можно дольше, а на дороге не возникли неприятные сюрпризы в опасных ситуациях, стоит избавиться от нескольких вредных привычек за рулем. Как увеличить срок службы тормозной системы, не тратя ни копейки.

Об этом написал SUV News.

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Заблаговременное торможение

Когда водитель резко тормозит, особенно в городе, где скорость меняется часто, это сильно нагружает систему. Ведь нужно больше силы, чтобы остановить машину, что ускоряет износ тормозных колодок.

Поэтому следует заранее оценивать ситуацию на дороге и начинать тормозить чуть раньше, чтобы постепенно снижать скорость. Резкое торможение не только сокращает срок службы тормозных колодок, но повышает риск ДТП.

Умеренная скорость

Чем быстрее уезжает машина, тем больше усилий нужно, чтобы остановиться. Это означает, что тормозные колодки сталкиваются с большей силой и быстрее изнашиваются.

Также резкое торможение на высокой скорости может перегреть тормозные диски, что приведет к их деформации.

Не перегружайте авто

Дополнительный вес увеличивает нагрузку на все части машины, в том числе тормоза. Чем тяжелее автомобиль, тем больше усилий нужно для его остановки, а это быстрее изнашивает тормоза. Поэтому следует придерживаться рекомендаций производителя о максимальной погрузке автомобиля.

Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также эксперты рассказали о трех самых распространенных скрытых поломках авто и как их вовремя обнаружить.