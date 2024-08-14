Барабанные тормоза авто против дисковых — какие имеют преимущество и почему

Замена тормозов. Фото: minit-tune.com

Многие автомобили до сих пор используют барабанные тормоза. Почему следует серьезно рассмотреть возможность их замены на дисковые.

Об этом написал SUV News.

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Конструктивная разница

Дисковые тормоза устанавливают на более современных автомобилях. Их тормозные колодки прижимаются к вращающемуся ротору, благодаря чему автомобиль останавливается. Эта система позволяет быстрее тормозить и рассеивает тепло, что улучшает общую эффективность работы.

В барабанных тормозах колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана, что создает трение и замедляет автомобиль. Но при интенсивном торможении они быстрее нагреваются, что снижает их эффективность вплоть до потери тормозами своей силы из-за перегрева.

Обслуживание и ремонт

Барабанные тормоза имеют сложную конструкцию со многими компонентами, которые со временем изнашиваются и требуют регулярной замены.

Дисковые тормоза имеют меньше подвижных частей, что снижает вероятность повреждений и упрощает их обслуживание. Они также меньше загрязняются, что делает их более надежными в условиях грязи и влаги.

Менять ли тормоза

Для владельцев классических и подержанных автомобилей обновление тормозной системы может значительно повысить уровень безопасности. Один из самых популярных вариантов — замена барабанных тормозов на дисковые на передних колесах. Ведь основная нагрузка при торможении ложится именно на переднюю часть автомобиля.

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