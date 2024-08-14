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Почему стоит заменить барабанные тормоза на дисковые — ответ механика

14 августа 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Барабанные тормоза авто против дисковых — какие имеют преимущество и почему
Замена тормозов. Фото: minit-tune.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Многие автомобили до сих пор используют барабанные тормоза. Почему следует серьезно рассмотреть возможность их замены на дисковые.

Об этом написал SUV News.

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Конструктивная разница

Дисковые тормоза устанавливают на более современных автомобилях. Их тормозные колодки прижимаются к вращающемуся ротору, благодаря чему автомобиль останавливается. Эта система позволяет быстрее тормозить и рассеивает тепло, что улучшает общую эффективность работы.

В барабанных тормозах колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана, что создает трение и замедляет автомобиль. Но при интенсивном торможении они быстрее нагреваются, что снижает их эффективность вплоть до потери тормозами своей силы из-за перегрева.

Обслуживание и ремонт

Барабанные тормоза имеют сложную конструкцию со многими компонентами, которые со временем изнашиваются и требуют регулярной замены.

Дисковые тормоза имеют меньше подвижных частей, что снижает вероятность повреждений и упрощает их обслуживание. Они также меньше загрязняются, что делает их более надежными в условиях грязи и влаги.

Менять ли тормоза

Для владельцев классических и подержанных автомобилей обновление тормозной системы может значительно повысить уровень безопасности. Один из самых популярных вариантов — замена барабанных тормозов на дисковые на передних колесах. Ведь основная нагрузка при торможении ложится именно на переднюю часть автомобиля.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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