Барабанні гальма авто проти дискових — які мають перевагу та чому

Заміна гальм. Фото: minit-tune.com

Багато автомобілів досі використовують барабанні гальма. Чому варто серйозно розглянути можливість їхньої заміни на дискові.

Про це написав SUV News.

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Конструктивна різниця

Дискові гальма встановлюють на сучасніших автомобілях. Їхні гальмівні колодки притискаються до ротора, що обертається, завдяки чому автомобіль зупиняється. Ця система дозволяє швидше гальмувати та краще розсіює тепло, що покращує загальну ефективність роботи.

В барабанних гальмах колодки притискаються до внутрішньої поверхні барабана, що створює тертя та уповільнює автомобіль. Але при інтенсивному гальмуванні вони швидше нагріваються, що знижує їхню ефективність аж до втрати гальмами своєї сили через перегрів.

Обслуговування та ремонт

Барабанні гальма мають складну конструкцію з багатьма компонентами, які з часом зношуються та потребують регулярної заміни.

Натомість дискові гальма мають менше рухомих частин, що знижує ймовірність пошкоджень та спрощує їх обслуговування. Вони також менше забруднюються, що робить їх надійнішими в умовах бруду та вологи.

Чи міняти гальма

Для власників класичних та старих автомобілів оновлення гальмівної системи може значно підвищити рівень безпеки. Один з найпопулярніших варіантів — заміна барабанних гальм на дискові на передніх колесах. Адже основне навантаження при гальмуванні лягає саме на передню частину автомобіля.

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