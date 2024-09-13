Что такое тормозная жидкость и когда ее следует менять ответ механика

Замена тормозной жидкости. Фото: uchanics.ca

Тормозная жидкость должна быть светло-желтой или янтарной без осадка и примесей, не замерзать зимой до -40 °C и не кипеть при нагревании механизмов. Обычно ее следует менять раз в два года или после 40-50 тыс. км пробега (у спорткаров и премиальных авто — 20 тыс. км).

Об этом написала Avtosota.

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Тормозная жидкость передает усилия от нажатия педали тормоза к колодкам и дискам, а также обеспечивает работу антиблокировочной системы (ABS) и системы стабилизации движения (ESP).

Виды тормозной жидкости

минеральные (смесь спирта и касторового масла) — не гигроскопичны, обладают хорошими смазывающими свойствами, но низкой температурой кипения;

(смесь спирта и касторового масла) — не гигроскопичны, обладают хорошими смазывающими свойствами, но низкой температурой кипения; силиконовые — не поглощают влагу, но накопившаяся вода может испаряться при нагревании и замерзать при охлаждении;

— не поглощают влагу, но накопившаяся вода может испаряться при нагревании и замерзать при охлаждении; гликолевые — отвечают стандартам DOT (Министерство транспорта США).

Классификация DOT

DOT-3 — жидкость на основе гликоля, подходит для подержанных авто.

DOT-4 — жидкость для современных автомобилей с более высокой температурой кипения.

DOT-5 — силиконовая жидкость, которая не совместима с гликолевыми.

DOT-5.1 — усовершенствованная версия DOT-4 для спортивных авто с ABS.

Когда нужно менять тормозную жидкость немедленно

выпал осадок, жидкость стала темной или непрозрачной, появился запах гари;

жидкость загустела;

специальный тестер показал повышенное содержание влаги (>3%);

низкий уровень жидкости в системе;

автомобиль долго стоял без движения;

после покупки подержанного авто.

Бачок с тормозной жидкостью обычно доступен под капотом автомобиля. На его крышке или корпусе изображен восьмиугольник с колесом и двумя колодками.

Риски высокой влажности

С течением времени характеристики тормозной воды ухудшаются, ведь она обычно может поглощать воду из воздуха. Когда количество влаги становится критическим, могут возникать опасные ситуации:

износ подвижных частей тормозной системы;

нарушение герметичности системы;

отказ тормозов;

задержка в работе тормозов из-за высокой вязкости жидкости при низких температурах;

протекание в рабочих цилиндрах и неравномерное торможение;

неэффективная работа систем ABS и ESP;

коррозия в компонентах тормозной системы.

Протекание жидкости

Если жидкости стало меньше, это может свидетельствовать о негерметичности системы или избыточном износе тормозных колодок и дисков. Езда на таком автомобиле опасна.

Когда на панели машины загорелся символ стояночного тормоза вместе со STOP, следует немедленно остановиться и проверить уровень жидкости.

Протекания могут возникать из-за манжет цилиндров или поврежденных трубок и шлангов.

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