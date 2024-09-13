Что такое тормозная жидкость и когда ее следует менять ответ механика

Какой бывает тормозная жидкость для авто и когда ее нужно менять
Тормозная жидкость должна быть светло-желтой или янтарной без осадка и примесей, не замерзать зимой до -40 °C и не кипеть при нагревании механизмов. Обычно ее следует менять раз в два года или после 40-50 тыс. км пробега (у спорткаров и премиальных авто — 20 тыс. км).
Об этом написала Avtosota.
Тормозная жидкость передает усилия от нажатия педали тормоза к колодкам и дискам, а также обеспечивает работу антиблокировочной системы (ABS) и системы стабилизации движения (ESP).
Виды тормозной жидкости
- минеральные (смесь спирта и касторового масла) — не гигроскопичны, обладают хорошими смазывающими свойствами, но низкой температурой кипения;
- силиконовые — не поглощают влагу, но накопившаяся вода может испаряться при нагревании и замерзать при охлаждении;
- гликолевые — отвечают стандартам DOT (Министерство транспорта США).
Классификация DOT
- DOT-3 — жидкость на основе гликоля, подходит для подержанных авто.
- DOT-4 — жидкость для современных автомобилей с более высокой температурой кипения.
- DOT-5 — силиконовая жидкость, которая не совместима с гликолевыми.
- DOT-5.1 — усовершенствованная версия DOT-4 для спортивных авто с ABS.
Когда нужно менять тормозную жидкость немедленно
- выпал осадок, жидкость стала темной или непрозрачной, появился запах гари;
- жидкость загустела;
- специальный тестер показал повышенное содержание влаги (>3%);
- низкий уровень жидкости в системе;
- автомобиль долго стоял без движения;
- после покупки подержанного авто.
Бачок с тормозной жидкостью обычно доступен под капотом автомобиля. На его крышке или корпусе изображен восьмиугольник с колесом и двумя колодками.
Риски высокой влажности
С течением времени характеристики тормозной воды ухудшаются, ведь она обычно может поглощать воду из воздуха. Когда количество влаги становится критическим, могут возникать опасные ситуации:
- износ подвижных частей тормозной системы;
- нарушение герметичности системы;
- отказ тормозов;
- задержка в работе тормозов из-за высокой вязкости жидкости при низких температурах;
- протекание в рабочих цилиндрах и неравномерное торможение;
- неэффективная работа систем ABS и ESP;
- коррозия в компонентах тормозной системы.
Протекание жидкости
Если жидкости стало меньше, это может свидетельствовать о негерметичности системы или избыточном износе тормозных колодок и дисков. Езда на таком автомобиле опасна.
Когда на панели машины загорелся символ стояночного тормоза вместе со STOP, следует немедленно остановиться и проверить уровень жидкости.
Протекания могут возникать из-за манжет цилиндров или поврежденных трубок и шлангов.
Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, что такое функция Auto Hold в автомобиле — ее преимущества и недостатки.
Читайте Новини.LIVE!