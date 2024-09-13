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Какой бывает тормозная жидкость для авто и когда ее нужно менять

13 сентября 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Что такое тормозная жидкость и когда ее следует менять ответ механика
Замена тормозной жидкости. Фото: uchanics.ca
Святослав Мотюженко - Редактор

Тормозная жидкость должна быть светло-желтой или янтарной без осадка и примесей, не замерзать зимой до -40 °C и не кипеть при нагревании механизмов. Обычно ее следует менять раз в два года или после 40-50 тыс. км пробега (у спорткаров и премиальных авто — 20 тыс. км).

Об этом написала Avtosota.

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Тормозная жидкость передает усилия от нажатия педали тормоза к колодкам и дискам, а также обеспечивает работу антиблокировочной системы (ABS) и системы стабилизации движения (ESP).

Виды тормозной жидкости

  • минеральные (смесь спирта и касторового масла) — не гигроскопичны, обладают хорошими смазывающими свойствами, но низкой температурой кипения;
  • силиконовые — не поглощают влагу, но накопившаяся вода может испаряться при нагревании и замерзать при охлаждении;
  • гликолевые — отвечают стандартам DOT (Министерство транспорта США).

Классификация DOT

  • DOT-3 — жидкость на основе гликоля, подходит для подержанных авто.
  • DOT-4 — жидкость для современных автомобилей с более высокой температурой кипения.
  • DOT-5 — силиконовая жидкость, которая не совместима с гликолевыми.
  • DOT-5.1 — усовершенствованная версия DOT-4 для спортивных авто с ABS.

Когда нужно менять тормозную жидкость немедленно

  • выпал осадок, жидкость стала темной или непрозрачной, появился запах гари;
  • жидкость загустела;
  • специальный тестер показал повышенное содержание влаги (>3%);
  • низкий уровень жидкости в системе;
  • автомобиль долго стоял без движения;
  • после покупки подержанного авто.

Бачок с тормозной жидкостью обычно доступен под капотом автомобиля. На его крышке или корпусе изображен восьмиугольник с колесом и двумя колодками.

Риски высокой влажности

С течением времени характеристики тормозной воды ухудшаются, ведь она обычно может поглощать воду из воздуха. Когда количество влаги становится критическим, могут возникать опасные ситуации:

  • износ подвижных частей тормозной системы;
  • нарушение герметичности системы;
  • отказ тормозов;
  • задержка в работе тормозов из-за высокой вязкости жидкости при низких температурах;
  • протекание в рабочих цилиндрах и неравномерное торможение;
  • неэффективная работа систем ABS и ESP;
  • коррозия в компонентах тормозной системы.

Протекание жидкости

Если жидкости стало меньше, это может свидетельствовать о негерметичности системы или избыточном износе тормозных колодок и дисков. Езда на таком автомобиле опасна.

Когда на панели машины загорелся символ стояночного тормоза вместе со STOP, следует немедленно остановиться и проверить уровень жидкости.

Протекания могут возникать из-за манжет цилиндров или поврежденных трубок и шлангов.

Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, что такое функция Auto Hold в автомобиле — ее преимущества и недостатки.

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