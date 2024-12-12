Штрафы для водителей за тормозную жидкость — кто под угрозой

Полиция остановила автомобиль. Фото: Патрульная полиция.

Обслуживание автомобиля — это не только залог его бесперебойной работы, но способ избежать проблем с правоохранительными органами. Многие водители обычно пренебрегают регулярной заменой фильтров и жидкостей, но это может привести к серьезным проблемам не только с машиной, но и с законом.

Об этом пишет SUV News.

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Первые штрафы

В Украине законодательство предусматривает штрафы за использование неоригинальной тормозной жидкости. Если вы решите сэкономить и установите детали, не соответствующие конструкции вашего автомобиля, это будет считаться правонарушением. Штрафы за такие проступки составляют от 340 до 680 гривен.

Повторное нарушение

Это еще не все: если такие нарушения будут обнаружены повторно, размер штрафа возрастет до 850–1700 грн. Значительные финансовые потери — это не единственная возможность, угрожающая водителю. В некоторых случаях правоохранители могут даже временно отстранить водителя от вождения до устранения всех недостатков.

Таким образом, регулярное обслуживание машины не только создает комфортные условия для вождения, но и помогает избежать штрафов и непредсказуемых ситуаций со стражами порядка.

Ранее мы писали, какой бывает тормозная жидкость для авто и когда ее следует менять. Также рассказывали, как зимой остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза.