Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине штрафуют за тормозную жидкость — кто под угрозой arrow

В Украине штрафуют за тормозную жидкость — кто под угрозой

12 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Штрафы для водителей за тормозную жидкость — кто под угрозой
Полиция остановила автомобиль. Фото: Патрульная полиция.
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Обслуживание автомобиля — это не только залог его бесперебойной работы, но способ избежать проблем с правоохранительными органами. Многие водители обычно пренебрегают регулярной заменой фильтров и жидкостей, но это может привести к серьезным проблемам не только с машиной, но и с законом.

Об этом пишет SUV News.

Читайте также:

Первые штрафы

В Украине законодательство предусматривает штрафы за использование неоригинальной тормозной жидкости. Если вы решите сэкономить и установите детали, не соответствующие конструкции вашего автомобиля, это будет считаться правонарушением. Штрафы за такие проступки составляют от 340 до 680 гривен.

Повторное нарушение

Это еще не все: если такие нарушения будут обнаружены повторно, размер штрафа возрастет до 850–1700 грн. Значительные финансовые потери — это не единственная возможность, угрожающая водителю. В некоторых случаях правоохранители могут даже временно отстранить водителя от вождения до устранения всех недостатков.

Таким образом, регулярное обслуживание машины не только создает комфортные условия для вождения, но и помогает избежать штрафов и непредсказуемых ситуаций со стражами порядка.

Ранее мы писали, какой бывает тормозная жидкость для авто и когда ее следует менять. Также рассказывали, как зимой остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза.

полиция авто штраф штрафы нарушения автомобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Трамп стал человеком года по версии TIME

15:31 Зачем россияне сняли оборону с Крымского моста — подробности

15:25 Решение ВВК — сколько времени дается на оформление справки

15:25 Налоговики взялись за продавцов — какие штрафы грозят украинцам

15:18 Украинцы получают 1000 грн от Зеленского — кто первый в очереди

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:16 Поражение Асада — в сети показали, как россияне бежали из Сирии

14:59 Нажился на алиментщике — в Одессе задержали госисполнителя

14:59 Опасность для водителей и пешеходов — прогноз погоды в Харькове

14:56 Сырский наградил военных за эффективную работу — фото

14:56 Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара

15:32 Трамп стал человеком года по версии TIME

15:31 Зачем россияне сняли оборону с Крымского моста — подробности

15:25 Решение ВВК — сколько времени дается на оформление справки

15:25 Налоговики взялись за продавцов — какие штрафы грозят украинцам

15:18 Украинцы получают 1000 грн от Зеленского — кто первый в очереди

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:16 Поражение Асада — в сети показали, как россияне бежали из Сирии

14:59 Нажился на алиментщике — в Одессе задержали госисполнителя

14:59 Опасность для водителей и пешеходов — прогноз погоды в Харькове

14:56 Сырский наградил военных за эффективную работу — фото

14:56 Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника