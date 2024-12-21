Де водію можна їхати без пасків безпеки — єдиний виняток

Ремінь безпеки. Фото: carsguide.com.au

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, використання ременів безпеки на передньому сидінні знижує ймовірність отримати смертельну травму під час ДТП на 45%. Втім, в одному американському штаті використання ременя безпеки досі є необов’язковим.

Про це повідомив Slash Gear.

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Це гасло Нью-Гемпширу — єдиного штату в США, де людини після 18 років можна керувати транспортним засобом не пристебнувшись ременем безпеки.

Це не означає, що так їздять абсолютно усі. Багато хто пристібається з міркувань безпеки. Адже у штаті проводять пропагандистські кампанії щодо використання ременів безпеки, зокрема коаліцією Buckle Up New Hampshire та поліцією штату.

Спроби законодавців

Протягом останніх 35 років у штаті Нью-Гемпшир робили численні спроби змінити закон про ремені безпеки, остання — у 2023 році. Саме тоді законопроєкт № 222, запропонований п’ятьма депутатами та сенатором, мав на меті вимагати використання ременів безпеки для всіх вікових груп з поодинокими винятками.

Але Палата Нью-Гемпширу відхилила документ 206 голосами проти 162. Причому один депутат заявив, що це порушило б гарантію Конституції штату: мешканці можуть жити вільними від втручання уряду.

"Я живу у Нью-Гемпширі 56 з 60 років. Я служив в армії, захищаючи нашу свободу, наш спосіб життя в штаті. Я не хочу від цього відмовлятися. Якщо ви бажаєте пристебнутися ременем безпеки, будь ласка, зробіть це. Не змушуйте мене", — підкреслив місцевий мешканець Роджер Річард.

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