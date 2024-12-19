Для чого додаткова тканинна петля на ременях безпеки — не знають 80% водіїв

Додаткова петля. Фото: spm

Ремінь безпеки є важливою частиною захисту пасажирів. Втім, попри щоденне використання, мало хто помічає, що він має додаткову тканинну петлю, яка виглядає як прикраса.

Яку роль відіграє ця петля, пояснив Sante Plus.

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Зменшення ризику травм

За словами контент-менеджера Auto Accessories Garage Джейка Маккензі, тканинну петлю на ременях безпеки також називають "петлею для керування енергією". Вона має важливу функцію для безпеки та призначена для поглинання частини енергії та зменшення наслідків автомобільної аварії.

Коли транспортний засіб потрапляє в зіткнення, низка швів на тканинній петлі розриваються під сильним тиском, дозволяючи їй розгорнутися та додати ще кілька сантиметрів до ременя. Ця проста дія допомагає пом’якшити поштовх, убезпечити пасажирів та зменшити ризик травм.

Як оптимально пристебнути ремінь безпеки

Зняти верхній одяг, який може перешкоджати проходженню ременя або зменшувати його ефективність. При необхідності протягніть пояс під одягом. Ремінь має проходити через середину плеча. Нагрудний ремінь повинен утримувати плече, а нижній — таз. Ніколи не пропускайте ремінь під руку, адже це збільшує ризик травмування у разі зіткнення. Закріпити гачок для ременя в приймальній тріскачці. Міцно потягнути плечовий ремінь. Перевірити, чи добре сидить ремінь в місці з’єднання стегон й тазу, щоб уникнути внутрішніх травм живота.

Раніше ми писали, навіщо чистити ремені безпеки в авто та як це зробити. Також автодилери розповіли, про що свідчить стан ременя безпеки вживаного авто.