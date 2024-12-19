Для чего дополнительная тканевая петля на ремнях безопасности — не знают 80% водителей

Зачем дополнительная тканевая петля на ремнях безопасности в авто
Ремень безопасности — важная часть защиты пассажиров. Впрочем, несмотря на ежедневное использование, мало кто замечает, что у него есть дополнительная тканевая петля, которая выглядит как украшение.
Какую роль играет эта петля, пояснил Sante Plus.
Уменьшение риска травм
По словам контент-менеджера Auto Accessories Garage Джейка Маккензи, тканевую петлю на ремнях безопасности также называют "петлей для управления энергией". Она имеет важную функцию безопасности и предназначена для поглощения части энергии и уменьшения последствий автомобильной аварии.
Когда транспортное средство попадает в столкновение, ряд швов на тканевой петле разрываются под сильным давлением, позволяя ему развернуться и добавить еще несколько сантиметров к ремню. Это простое действие помогает смягчить толчок, обезопасить пассажиров и уменьшить риск травм.
Как оптимально пристегнуть ремень безопасности
- Снять верхнюю одежду, которая может препятствовать прохождению ремня или снижать его эффективность. При необходимости протяните пояс под одеждой.
- Ремень должен проходить через середину плеча. Нагрудный ремень должен удерживать плечо, а нижний — таз. Никогда не пропускайте ремень под руку, так как это увеличивает риск травмирования при столкновении.
- Закрепить крючок для ремня в приемной трещотке.
- Крепко потянуть плечевой ремень.
- Проверьте, хорошо ли сидит ремень в месте соединения бедер и таза во избежание внутренних травм живота.
Ранее мы писали, зачем чистить ремни безопасности в автомобиле и как это сделать. Также автодилеры рассказали, о чем свидетельствует состояние ремня безопасности подержанного автомобиля.
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