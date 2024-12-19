Для чего дополнительная тканевая петля на ремнях безопасности — не знают 80% водителей

Дополнительная петля. Фото: spm

Ремень безопасности — важная часть защиты пассажиров. Впрочем, несмотря на ежедневное использование, мало кто замечает, что у него есть дополнительная тканевая петля, которая выглядит как украшение.

Какую роль играет эта петля, пояснил Sante Plus.

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Уменьшение риска травм

По словам контент-менеджера Auto Accessories Garage Джейка Маккензи, тканевую петлю на ремнях безопасности также называют "петлей для управления энергией". Она имеет важную функцию безопасности и предназначена для поглощения части энергии и уменьшения последствий автомобильной аварии.

Когда транспортное средство попадает в столкновение, ряд швов на тканевой петле разрываются под сильным давлением, позволяя ему развернуться и добавить еще несколько сантиметров к ремню. Это простое действие помогает смягчить толчок, обезопасить пассажиров и уменьшить риск травм.

Как оптимально пристегнуть ремень безопасности

Снять верхнюю одежду, которая может препятствовать прохождению ремня или снижать его эффективность. При необходимости протяните пояс под одеждой. Ремень должен проходить через середину плеча. Нагрудный ремень должен удерживать плечо, а нижний — таз. Никогда не пропускайте ремень под руку, так как это увеличивает риск травмирования при столкновении. Закрепить крючок для ремня в приемной трещотке. Крепко потянуть плечевой ремень. Проверьте, хорошо ли сидит ремень в месте соединения бедер и таза во избежание внутренних травм живота.

Ранее мы писали, зачем чистить ремни безопасности в автомобиле и как это сделать. Также автодилеры рассказали, о чем свидетельствует состояние ремня безопасности подержанного автомобиля.