Как быстро и эффективно почистить ремни безопасности в авто - пять простых шагов

Слишком кислотные средства могут повредить ремень. Фото: safetyrestore.com

Со временем ремни безопасности в авто собирают немало пыли и грязи — это опасно для здоровья как с точки зрения антисанитарии, так и эффективности аксессуара в случае чрезвычайной ситуации на дороге. Для чистки ремней безопасности не понадобится никакого специального оборудования, вероятно, все необходимое уже есть у большинства автомобилистов дома.

Об этом написал Shine Armor.

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Пригодятся:

Зажимы. Подойдут любые крепче скрепки, чтобы зафиксировать ремень в вытянутом положении.

Подойдут любые крепче скрепки, чтобы зафиксировать ремень в вытянутом положении. Очиститель. Можно смешать жидкое мыло с теплой водой в бутылке с пульверизатором или использовать средство для чистки тканей. Не используйте слишком кислотные растворы, так как они могут повредить структуру ремня.

Можно смешать жидкое мыло с теплой водой в бутылке с пульверизатором или использовать средство для чистки тканей. Не используйте слишком кислотные растворы, так как они могут повредить структуру ремня. Щетка. Чтобы не повредить соединительные нити ремней, следует выбрать щетку с мягкой щетиной.

Чтобы не повредить соединительные нити ремней, следует выбрать щетку с мягкой щетиной. Полотенце из микрофибры. Обычные полотенца для рук или тканевые тряпки часто гораздо более грубые и могут потянуть или порвать полиэфирные нити ремня.

1. Вытяните ремень до конца

Надежно закрепите зажим в верхней части ремня безопасности, чтобы он не вернулся в исходное положение.

2. Нанесите чистящее средство

Равномерно распылите очиститель на ремень. Также нужно обработать ремень с обратной стороны. Оставьте на три-пять минут, чтобы средство воздействовало на стойкие пятна.

3. Используйте щетку

Начинайте чистку сверху вниз. Двигайтесь в одном направлении и избегайте круговых движений или вперед-назад по ленте.

Если остались стойкие пятна, следует нанести второй слой чистящего средства и сосредоточить свое внимание именно на проблемном участке.

4. Высушите ремень

Используйте чистую микрофибру и повторите те же движения, что и на третьем шаге. Можно обернуть ремень полотенцем, чтобы быстро высушить его с обеих сторон. Нужно удалить как можно больше остаточной влаги, поэтому полотенце следует сжимать крепко.

5. Сушка на воздухе

Несмотря на удаление большей части влаги из ремня, нужно дать ему время высохнуть на воздухе. Если разрешить влажному ремню безопасности втягиваться, это может привести к появлению плесени или грибка. Лучше оставить ремень растянутым на ночь, чтобы убедиться, что он полностью высох.

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