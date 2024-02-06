Опасный омыватель для стекла авто: никогда не используйте эту жидкость

Выбирайте жидкость для омывателя ответственно. Фото: uchanics.ca

Значение омывателя лобового стекла автомобиля увеличивается зимой, когда на улице снег, дождь и грязь. Но попытка некоторых автовладельцев сэкономить подталкивает их к использованию жидкости на основе метилового спирта, что очень рискованно для здоровья водителя и пассажиров.

Об этом написала "Твоя машина".

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Последствия использования метанола

Метанол является дешевым и эффективным для использования в промышленности веществом, так как имеет низкую температуру замерзания. Но он совершенно непригоден для создания жидкостей омывателя автомобильного стекла.

Метиловый спирт — очень сильное ядовитое вещество. Лишь 10 мл метанола при попадании в организм человека может привести к тяжелому отравлению, даже к слепоте. А доза 25-30 мл чаще всего чревата смертью.

Когда автовладелец использует омыватель на основе метилового спирта, его пары попадают в салон машины через вентиляционные проходы.

При дыхании парами метанола низкой концентрации возникает легкая или средняя степени отравления, сопровождающиеся головной болью, общей слабостью, головокружением, нарушением координации движений, тошнотой, рвотой, расстройствами зрения. Не стоит объяснять насколько это опасные симптомы для человека за рулем, который двигается по дороге на скорости.

Также метанол способен накапливаться в организме и впоследствии вызывать более серьезные заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы.

Какой омыватель использовать

В Украине продажа жидкостей для омывателя на основе метилового спирта официально запрещена, но они все еще популярны у полулегальных продавцов. Избегайте таких предложений.

Даже в абсолютно легальных магазинах всегда проверяйте состав жидкости для омывателя, чтобы убедиться в ее безопасности.

Если же необходимо сэкономить, то воспользуйтесь инструкцией приготовления жидкости для омывателя лобового стекла в домашних условиях от опытных водителей. Также ознакомьтесь с простыми способами избавиться от обледенения и запотевания лобового стекла.