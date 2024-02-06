Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Ни в коем случае не используйте этот омыватель стекла в авто — причины arrow

Ни в коем случае не используйте этот омыватель стекла в авто — причины

6 февраля 2024 12:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Опасный омыватель для стекла авто: никогда не используйте эту жидкость
Выбирайте жидкость для омывателя ответственно. Фото: uchanics.ca
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Значение омывателя лобового стекла автомобиля увеличивается зимой, когда на улице снег, дождь и грязь. Но попытка некоторых автовладельцев сэкономить подталкивает их к использованию жидкости на основе метилового спирта, что очень рискованно для здоровья водителя и пассажиров.

Об этом написала "Твоя машина".

Читайте также:

Последствия использования метанола

Метанол является дешевым и эффективным для использования в промышленности веществом, так как имеет низкую температуру замерзания. Но он совершенно непригоден для создания жидкостей омывателя автомобильного стекла.

Метиловый спирт — очень сильное ядовитое вещество. Лишь 10 мл метанола при попадании в организм человека может привести к тяжелому отравлению, даже к слепоте. А доза 25-30 мл чаще всего чревата смертью.

Когда автовладелец использует омыватель на основе метилового спирта, его пары попадают в салон машины через вентиляционные проходы.

При дыхании парами метанола низкой концентрации возникает легкая или средняя степени отравления, сопровождающиеся головной болью, общей слабостью, головокружением, нарушением координации движений, тошнотой, рвотой, расстройствами зрения. Не стоит объяснять насколько это опасные симптомы для человека за рулем, который двигается по дороге на скорости.

Также метанол способен накапливаться в организме и впоследствии вызывать более серьезные заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы.

Какой омыватель использовать

В Украине продажа жидкостей для омывателя на основе метилового спирта официально запрещена, но они все еще популярны у полулегальных продавцов. Избегайте таких предложений.

Даже в абсолютно легальных магазинах всегда проверяйте состав жидкости для омывателя, чтобы убедиться в ее безопасности.

Если же необходимо сэкономить, то воспользуйтесь инструкцией приготовления жидкости для омывателя лобового стекла в домашних условиях от опытных водителей. Также ознакомьтесь с простыми способами избавиться от обледенения и запотевания лобового стекла.

здоровье
авто
лайфхаки
советы
автомобиль
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме