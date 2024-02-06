Небезпечний омивач для скла авто: ніколи не використовуйте цю рідину

Вибирайте рідину для омивача відповідально. Фото: uchanics.ca

Значення омивача лобового скла автомобіля збільшується взимку, коли на вулиці сніг, дощ та бруд. Але намагання деяких автовласників зекономити підштовхує їх до використання рідини на основі метилового спирту, що дуже ризиковано для здоров’я водія та пасажирів.

Про це написала "Твоя машина".

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Наслідки використання метанолу

Метанол є дешевою та ефективною для використання в промисловості речовиною, позаяк має низьку температуру замерзання. Але він абсолютно непридатний для створення рідин омивача автомобільного скла.

Метиловий спирт — надзвичайно сильна отруйна речовина. Лише 10 мл метанолу при потраплянні в організм людини можуть призвести до важкого отруєння, навіть до сліпоти. А доза 25-30 мл найчастіше загрожує смертю.

Коли автовласник використовує омивач на основі метилового спирту, його пари потрапляють до салону машини через вентиляційні проходи.

При диханні парами метанолу низької концентрації виникає легкий або середній ступені отруєння, які супроводжуються головним болем, загальною слабкістю, запамороченням, порушенням координації рухів, нудотою, блювотою, розладами зору. Не варто пояснювати наскільки це небезпечні симптоми для людини за кермом, яка рухається дорогою на швидкості.

Також метанол здатний накопичуватися в організмі та провокувати згодом серйозніші захворювання нервової та серцево-судинної системи.

Який омивач використовувати

В Україні продаж рідин для омивача на основі метилового спирту офіційно заборонений, але вони досі популярні у напівлегальних продавців. Уникайте таких пропозицій.

Навіть в абсолютно легальних магазинах завжди перевіряйте склад рідини для омивача, щоб упевнитися в її безпеці.

Якщо ж є потреба зекономити, то скористайтеся інструкцією приготування рідини для омивача лобового скла в домашніх умовах від досвідчених водіїв. Також ознайомтеся з простими способами позбавитися від обледеніння та запотівання лобового скла авто