Як швидко та ефективно почистити ремені безпеки в авто — п'ять простих кроків

Занадто кислотні засоби можуть пошкодити ремінь. Фото: safetyrestore.com

З часом ремені безпеки в авто збирають чимало пилу та бруду — це небезпечно для здоров'я як з погляду антисанітарії, так й ефективності аксесуара у разі надзвичайної ситуації на дорозі. Для чищення ременів безпеки не знадобиться жодного спеціального обладнання, ймовірно, все необхідне вже є у більшості автомобілістів вдома.

Про це написав Shine Armor.

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Затискачі. Згодяться будь-які міцніші за скріпку, щоб зафіксувати ремінь у витягнутому положенні.

Згодяться будь-які міцніші за скріпку, щоб зафіксувати ремінь у витягнутому положенні. Очищувач. Можна змішати рідке мило з теплою водою у пляшці з пульверизатором або використати засіб для чищення тканин. Не використовуйте занадто кислотні розчини, адже вони можуть пошкодити структуру ременя.

Можна змішати рідке мило з теплою водою у пляшці з пульверизатором або використати засіб для чищення тканин. Не використовуйте занадто кислотні розчини, адже вони можуть пошкодити структуру ременя. Щітка. Щоб не пошкодити з'єднувальні нитки ременів, слід вибрати щітку з м'якою щетиною.

Щоб не пошкодити з'єднувальні нитки ременів, слід вибрати щітку з м'якою щетиною. Рушник з мікрофібри. Звичайні рушники для рук або тканинні ганчірки часто набагато грубіші і можуть потягнути або порвати поліефірні нитки ременя.

1. Витягніть ремінь до кінця

Надійно закріпіть затискач у верхній частині ременя безпеки, щоб він не повернувся у вихідне положення.

2. Нанесіть засіб для чищення

Рівномірно розпиліть очищувач на ремінь. Також потрібно обробити ремінь зі зворотного боку. Залиште на три-п'ять хвилин, щоб засіб подіяв на стійкі плями.

3. Використовуйте щітку

Починайте чистку з верху до низу. Рухайтеся в одному напрямку та уникайте кругових рухів або вперед-назад по стрічці.

Якщо залишилися стійкі плями, варто нанести другий шар засобу для чищення і зосередити свою увагу саме на проблемній ділянці.

4. Висушіть ремінь

Використовуйте чисту мікрофібру і повторіть ті ж рухи, що й на третьому кроці. Можна обернути ремінь рушником, щоб швидко висушити його з обох боків. Потрібно видалити якомога більше залишкової вологи, тому рушник слід стискати міцно.

5. Сушка на повітрі

Попри видаленні більшої частини вологи з ременя, потрібно дати йому час висохнути на повітрі. Якщо дозволити вологому ременю безпеки втягуватися, це може призвести до появи цвілі або грибка. Найкраще залишити ремінь розтягнутим на ніч, щоб переконатися, що він повністю висох.

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