Как по ремню безопасности определить состояние подержанного авто — лайфхаки

Состояние ремня безопасности показывает тайны авто. Фото: topgear.com.ph

Опытные водители при покупке подержанного авто советуют обращать особое внимание на один из наименее примечательных элементов — ремень безопасности. Оказалось, что он может рассказать много интересного о судьбе автомобиля с пробегом и его хозяевах.

Об этом написал Dexpens.

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Грязный ремень

Демонстрирует отношение владельца к транспортному средству. В этом случае машину не любили, особенно не ухаживали, относились как потребители.

Соответственно больших денег в автомобиль не вкладывали, иначе нашли бы время почистить ремень на мойке. Вывод: ждать от такого авто чудес не стоит.

Затертый ремень

Свидетельствует о реальной эксплуатации транспортного средства. Машина имеет большой пробег, причем не по трассе, а по городу. Разбитый и весь поцарапанный замок пояса безопасности также говорит в пользу вероятности этой версии.

Следы плесени

Ремень безопасности при осмотре подержанной машины следует обязательно вытащить до конца. Если на нем окажутся следы плесени, то автомобиль, вероятно, был утоплен со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Заводская бирка

На ней указана дата выпуска ремня безопасности, которая должна совпадать с моментом схождения машины с конвейера. Если цифры отличаются, значит авто попадало в сильную аварию, а ремни меняли.

Например, на Mercedes пояса срабатывают в момент столкновения и, как следствие, все нуждаются в замене, даже не пристегнутые.

Состояние ремня безопасности дает возможность быстро составить первоначальное мнение об подержанном авто и ответить на вопрос, стоит ли его смотреть дальше, или это просто бесполезная трата времени.

Ранее мы описали десять мифов о ремнях безопасности в автомобиле. Также рассказывали, правильно ли вы пользуетесь ремнем безопасности в автомобиле.