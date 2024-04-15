Як за паском безпеки визначити стан вживаного авто — лайфхаки

Стан ременя безпеки показує таємниці авто. Фото: topgear.com.ph

Досвідчені водії при покупці вживаного авто радять звертати особливу увагу на один з найменш примітних елементів — пасок безпеки. Виявилося, що він може розповісти чимало цікавого про долю автомобіля з пробігом та його господарів.

Про це написав Dexpens.

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Брудний ремінь

Демонструє ставлення власника до транспортного засобу. У цьому випадку машину не любили, особливо не доглядали, ставилися як споживачі.

Відповідно великих грошей в автомобіль не вкладали, інакше б знайшли час почистити ремінь на мийці. Висновок: чекати від такого авто чудес не варто.

Затертий ремінь

Свідчить про реальну експлуатацію транспортного засобу. Машина має великий пробіг, причому не трасою, а містом. Розбитий та весь подряпаний замок паска безпеки також говорить про вірогідність цієї версії.

Сліди цвілі

Ремінь безпеки під час огляду вживаної машини варто обов'язково витягнути до кінця. Якщо на ньому виявляться сліди цвілі, то автомобіль, ймовірно, був утоплений з усіма наслідками, що випливають з цього факту.

Заводська бирка

На ній зазначена дата випуску паска безпеки, яка має збігатися з моментом сходження машини з конвеєра. Якщо цифри відрізняються, значить авто потрапляла в сильну аварію, а ремені міняли.

Наприклад, на Mercedes паски спрацьовують у момент зіткнення і, як наслідок, усі потребують заміни, навіть ті, що були непристебнуті.

Стан паску безпеки дає можливість швидко скласти первинну думку про вживане авто та відповісти на запитання, чи варто його дивитися далі, або це просто даремна витрата часу.

Раніше ми описали десять міфів про пасок безпеки в автомобілі. Також розповідали, чи правильно ви користуєтесь паском безпеки в авто.