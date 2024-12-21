Где водителю можно ехать без ремней безопасности — единственное исключение

Ремень безопасности. Фото: carsguide.com.au

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, использование ремней безопасности на переднем сиденье снижает вероятность получить смертельную травму в ДТП на 45%. Впрочем, в одном американском штате использование ремня безопасности до сих пор необязательно.

Об этом сообщил Slash Gear.

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Это лозунг Нью-Гэмпшира — единственного штата в США, где человеку после 18 лет можно управлять транспортным средством не пристегнувшись ремнем безопасности.

Это не значит, что так ездят абсолютно все. Многие пристегиваются из соображений безопасности. Ведь в штате проводят пропагандистские кампании по использованию ремней безопасности, в частности, коалицией Buckle Up New Hampshire и полицией штата.

Попытки законодателей

В последние 35 лет в штате Нью-Гэмпшир предпринимали многочисленные попытки изменить закон о ремнях безопасности, последняя — в 2023 году. Именно тогда законопроект № 222, предложенный пятью депутатами и сенатором, преследовал цель требовать использования ремней безопасности для всех возрастов с единичными исключениями.

Но Палата Нью-Гэмпшира отклонила документ 206 голосами против 162. Причем один депутат заявил, что это нарушило бы гарантию Конституции штата: жители могут жить свободными от вмешательства правительства.

"Я живу в Нью-Гэмпшире 56 из 60 лет. Я служил в армии, защищая нашу свободу, наш образ жизни в штате. Я не хочу от этого отказываться. Если вы хотите пристегнуться ремнем безопасности, пожалуйста, сделайте это. Не заставляйте меня ", — подчеркнул местный житель Роджер Ричард.

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