Какой штраф грозит за прогревание двигателя автомобиля зимой

Водителю следует пристегнуться. Фото: freepik.com

Когда водитель сидит в машине на стоянке с включенным двигателем, он может не осознавать, что обязан пристегнуть ремень безопасности. Многие не знают, что за его отсутствие во время прогрева автомобиля полиция имеет право наложить штраф в размере 510 грн.

Об этом написал Avtopilot.

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Почему выписывают штраф

Важно понять, что автомобиль, у которого заведен двигатель, считается эксплуатируемым, и в таком случае водитель должен соблюдать правила дорожного движения.

Почему важно пристегивать ремень безопасности? Прежде всего, это требование закона, которое действует не только во время движения, но и всякий раз, когда двигатель машины заведен.

Как избежать взыскания

Чтобы избежать штрафа, даже просто ожидая в автомобиле на стоянке, стоит пристегнуться. Если же штраф все же был выписан, следует обратить внимание на доказательства.

Полицейские должны иметь надлежащие свидетельства о нарушениях, такие как записи с бодикамеры, фиксирующие факт заведенной машины и не пристегнутого ремня. Если таких доказательств нет, существует возможность оспорить штраф в суде. Это может сэкономить средства, но лучше всего предотвратить проблему заранее.

Ранее мы писали, какое наказание получит водитель за езду на автомобиле без бампера. Также эксперты назвали пять случаев, когда у водителя могут отнять права.