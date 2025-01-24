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Какой штраф водителям за мобильный телефон в 2025 году

24 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Штрафы за мобильный телефон во время вождения в 2025 году
Водитель с телефоном. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Украине в 2025 году водителям запрещено пользоваться мобильными телефонами во время управления автомобилем. Это правило введено для повышения безопасности дорожного движения, а за его невыполнение предусмотрен штраф.

Об этом написала Судебно-юридическая газета.

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Держать телефон в руке во время вождения считается нарушением Правил дорожного движения и наказывается штрафом в размере 510 грн. Важно понять, что даже во время короткого разговора за рулем водители могут отвлекаться от дорожной обстановки, что увеличивает риск аварий.

Как избежать штрафа

Водители могут воспользоваться специальной гарнитурой для разговоров без использования рук. Такие девайсы позволяют поддерживать связь с родственниками и коллегами, не отвлекая внимания от дороги. С использованием гарнитуры водители имеют возможность общаться и оставаться сосредоточенными на ситуации в движении, что снижает вероятность ДТП.

Если гарнитуры нет, а срочно нужно ответить на звонок, лучше сначала остановить автомобиль на обочине или в другом безопасном месте. Только после этого можно начинать разговор. Такое поведение не только поможет избежать штрафа, но и обеспечит безопасность на дороге как для самого водителя, так и для других участников движения.

Ранее мы писали, какие штрафы предусмотрены для водителей за автомобильные шины и за прогрев двигателя авто зимой.

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11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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