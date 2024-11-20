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Почему двери авто всегда нужно открывать правой рукой

20 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему водителю следует открывать двери авто только правой рукой
Водитель открывает дверь правой рукой. Фото: dailyhive.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Водителям важно заботиться о безопасности при выходе из автомобиля. Велосипедисты, мотоциклисты, пешеходы и другие авто — все они словно собираются рядом в тот же миг, когда вам нужно выйти из машины.

Именно поэтому в Нидерландах придумали абсолютно правильную концепцию — открывать дверь автомобиля только правой рукой, написал Telegrafi.

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Когда вы хотите выйти с водительского места автомобиля, не открывайте дверь левой рукой, как это делали всегда. Сделайте это правой.

Ведь это простое движение заставит вернуться всем телом и увидеть, не двигается ли кто-то сзади в попутном направлении рядом с вашим авто.

Это позволит избежать ненужного травмирования в результате столкновения с другим транспортным средством или пешеходом.

 

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Почему двери авто всегда нужно открывать правой рукой - фото 2
Не открывайте дверь автомобиля левой рукой. Оба фото: motorbiscuit.com
Почему двери авто всегда нужно открывать правой рукой - фото 3
Открывайте дверь авто правой рукой. Фото: telegrafi.com

Понятно, что, выходя с пассажирского места направо, нужно открывать дверь наоборот – левой рукой.

Ранее мы писали, зачем опытные водители осенью заливают спирт в бак авто. Также писали, как избавиться от стойкого запаха табака в автомобиле.

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