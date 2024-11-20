Почему водителю следует открывать двери авто только правой рукой

Почему двери авто всегда нужно открывать правой рукой
Водителям важно заботиться о безопасности при выходе из автомобиля. Велосипедисты, мотоциклисты, пешеходы и другие авто — все они словно собираются рядом в тот же миг, когда вам нужно выйти из машины.
Именно поэтому в Нидерландах придумали абсолютно правильную концепцию — открывать дверь автомобиля только правой рукой, написал Telegrafi.
Когда вы хотите выйти с водительского места автомобиля, не открывайте дверь левой рукой, как это делали всегда. Сделайте это правой.
Ведь это простое движение заставит вернуться всем телом и увидеть, не двигается ли кто-то сзади в попутном направлении рядом с вашим авто.
Это позволит избежать ненужного травмирования в результате столкновения с другим транспортным средством или пешеходом.
Понятно, что, выходя с пассажирского места направо, нужно открывать дверь наоборот – левой рукой.
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