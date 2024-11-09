Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Забывают 80% водителей — как безопасно обогнать фуру arrow

Забывают 80% водителей — как безопасно обогнать фуру

9 ноября 2024 14:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как правильно обогнать фуру и избежать ошибок, которые делают 80% водителей
Обгон грузовиков. Фото: ltrent.com.au
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Обгонять грузовик, особенно длинную фуру, нужно внимательно и с максимальным соблюдением правил безопасности. Почему это опасно и как правильно делать этот маневр.

Об этом написал Avtopilot.

Читайте также:

Главная ошибка

Одна из самых распространенных ошибок — прижим к грузовику перед маневром, что создает ряд опасных ситуаций.

  • Уменьшение обзора. Водитель легковушки теряет возможность видеть дорогу впереди и оценить ситуацию.
  • Невозможность ускорения. Водитель не может заранее набрать скорость для безопасного обгона.
  • Риск столкновения. В случае внезапного торможения грузовой машины водитель легкового авто может не успеть среагировать и избежать столкновения.

Правила безопасного обгона

Итак, помните о необходимости сохранить достаточное расстояние, равное двум-трем длинам вашего автомобиля. Это позволит:

  • Сохранить безопасную дистанцию. В случае непредсказуемой ситуации останется время и место для маневра.
  • Улучшить обзор. Водитель будет лучше видеть дорогу впереди и сможет оценить ситуацию для обгона.
  • Ускориться заранее. Водитель будет набирать скорость еще на своей полосе. Это уменьшит время пребывания на встречной полосе, что сделает обгон более безопасным.

Ранее мы писали, как безопасно ездить на автомобиле в туман. Также эксперты рассказали, как правильно путешествовать на машине с домашними животными.

советы безопасность дороги автомобиль авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:19 Сколько стоит загранпаспорт в 2024 году и как оформить

14:17 На Одесчине на границе задержали именинника-ухилянта — детали

14:12 Между Украиной и Британией ухудшились отношения, — СМИ

14:01 Инсайдер назвал истинную причину развода Пятова с женой

13:58 Нардепка объяснила, когда следует ожидать повышения налогов

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:54 Антициклон порадует на выходные — прогноз погоды на завтра

13:50 Во Львовской области полицейский взял взятку — что решил суд

13:46 Пострадало жилье из-за атаки на Одессу — где получить помощь

13:26 У Садового обсудили сохранение окон в исторических зданиях

13:25 Проблемы долларов 2006 года — может ли банк отказать в обмене

14:19 Сколько стоит загранпаспорт в 2024 году и как оформить

14:17 На Одесчине на границе задержали именинника-ухилянта — детали

14:12 Между Украиной и Британией ухудшились отношения, — СМИ

14:01 Инсайдер назвал истинную причину развода Пятова с женой

13:58 Нардепка объяснила, когда следует ожидать повышения налогов

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:54 Антициклон порадует на выходные — прогноз погоды на завтра

13:50 Во Львовской области полицейский взял взятку — что решил суд

13:46 Пострадало жилье из-за атаки на Одессу — где получить помощь

13:26 У Садового обсудили сохранение окон в исторических зданиях

13:25 Проблемы долларов 2006 года — может ли банк отказать в обмене

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд