Как правильно обогнать фуру и избежать ошибок, которые делают 80% водителей

Обгон грузовиков. Фото: ltrent.com.au

Обгонять грузовик, особенно длинную фуру, нужно внимательно и с максимальным соблюдением правил безопасности. Почему это опасно и как правильно делать этот маневр.

Об этом написал Avtopilot.

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Главная ошибка

Одна из самых распространенных ошибок — прижим к грузовику перед маневром, что создает ряд опасных ситуаций.

Уменьшение обзора. Водитель легковушки теряет возможность видеть дорогу впереди и оценить ситуацию.

Водитель легковушки теряет возможность видеть дорогу впереди и оценить ситуацию. Невозможность ускорения. Водитель не может заранее набрать скорость для безопасного обгона.

Водитель не может заранее набрать скорость для безопасного обгона. Риск столкновения. В случае внезапного торможения грузовой машины водитель легкового авто может не успеть среагировать и избежать столкновения.

Правила безопасного обгона

Итак, помните о необходимости сохранить достаточное расстояние, равное двум-трем длинам вашего автомобиля. Это позволит:

Сохранить безопасную дистанцию. В случае непредсказуемой ситуации останется время и место для маневра.

В случае непредсказуемой ситуации останется время и место для маневра. Улучшить обзор. Водитель будет лучше видеть дорогу впереди и сможет оценить ситуацию для обгона.

Водитель будет лучше видеть дорогу впереди и сможет оценить ситуацию для обгона. Ускориться заранее. Водитель будет набирать скорость еще на своей полосе. Это уменьшит время пребывания на встречной полосе, что сделает обгон более безопасным.

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