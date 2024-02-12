Безопасная езда в туман на авто — десять действенных лайфхаков

По возможности избегайте вождения в туман. Фото: goodhousekeeping.com

Одно из самых страшных явлений для водителей — туман. Лучше избегать вождения в это время, но если жизненная ситуация заставляет садиться за руль, следуйте этим десяти советам опытных автомобилистов.

Об этом написал Wikihow.

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1. Дистанция между автомобилями

Увеличьте дистанцию до авто впереди на 5 секунд вместо обычных 2-х. Никогда не торопитесь и не превышайте скорость, чтобы выйти из тумана.

2. Всегда будьте осторожны

Влага в воздухе может постоянно собираться на лобовом стекле, ухудшая видимость. При необходимости отрегулируйте скорость размораживателя и стеклоочистителя.

3. Противотуманные фары

Противотуманные фары или ходовые огни обычно устанавливаются низко и направлены на землю перед автомобилем, насколько это возможно.

Луч света, создаваемый противотуманными фарами, обычно широкий и плоский, чтобы минимизировать отражение от тумана и лучше освещать обочину (ограждение, бордюры, дорожную разметку и т.п.). Ходовые огни, как правило, просто являются яркими точечными огнями, предназначенными для того, чтобы пронизывать ночную темноту дальше, чем обычные фары.

Экспериментируйте со всеми комбинациями (если возможно) включенных противотуманных/ходовых фар и включенного или выключенного ближнего света фар, чтобы определить, какая из этих настроек обеспечивает наилучшую видимость. Не выключайте ходовые или габаритные огни, поскольку они помогают сделать автомобиль более заметным для других водителей.

4. Ближний свет фар

Если автомобиль не оснащен противотуманными фарами или ходовыми огнями, включайте ближний свет фар. В условиях сильного тумана включать дальний свет запрещено, он будет отражаться назад.

5. Не дрейфуйте

Убедитесь, что вы остаетесь на своей полосе, а не выехали на середину дороги.

6. Остерегайтесь животных

Животное на дороге гораздо труднее увидеть в туман.

7. Остерегайтесь замерзающего тумана

Иногда туман может замерзать при контакте с холодными поверхностями, в частности с дорогами, что может привести к гололедице.

8. Не стесняйтесь останавливаться

Если ехать слишком сложно или видимость ухудшилась до нуля, остановитесь на обочине и переждите. Включение аварийной сигнализации предупреждает других водителей о вашем местоположении.

9. Правый край дороги как ориентир

Это поможет избежать столкновения со встречным транспортом или ослепления встречными фарами.

10. Просите о помощи

Не бойтесь просить пассажиров помочь вам следить за встречными автомобилями и препятствиями на дороге.

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