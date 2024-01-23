Вниманию водителей: как нельзя спасать примерзлые к лобовому стеклу авто дворники

Не стоит пытаться освободить примерзшие дворники с помощью скребка. Фото: msglassoutlet.com

Большинство автовладельцев хоть раз в жизнь сталкивалось с примерзанием щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу машины. Существует множество способов освободить дворники из ледового плена, но есть методы совершенно неприемлемые для этого, приводящие к поломке щеток.

Об этом написал Dexpens.

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Не трогайте руками

Автомобильные стеклоочистители очень легко повредить на морозе, особенно металлические направляющие и резинки. Поэтому попытки применить грубую физическую силу и оторвать стеклоочистители руками закончатся трагически для дворников и кошелька автовладельца.

Забудьте о скребках

Вообще не нужно пытаться освободить примерзшие дворники от стекла механическим способом. Особенно опасны пластиковые скребки, которыми украинские водители преимущественно удаляют снег и лед с поверхности кузова машины. Достаточно одного неосторожного движения таким инструментом и придется покупать новые дворники.

Как безопасно отделить дворники от стекла

Прежде всего, используйте метод направленного обдува стекла горячим воздухом.

Увеличит температуру в салоне автомобиля.

Включите вентилятор ветрового стекла на максимальную скорость. Тепло, генерируемое системой, растопит лед.

Можно растопить лед вокруг дворников с помощью специализированной химии, которую продают в автомагазинах. Также раствор для размораживания лобового стекла и дворников можно приготовить своими руками, о чем мы уже писали. Также рассказывали, как вообще не допустить обледенения ветрового стекла с помощью картофеля.