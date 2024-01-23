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Лайфхак — як врятувати примерзлі до лобового скла авто двірники

23 січня 2024 14:10
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
До уваги водіїв: як не можна звільняти примерзлі до лобового скла авто двірники
Не варто намагатися звільнити примерзлі двірники за допомогою шкребка. Фото: msglassoutlet.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Більшість автовласників хоч раз в життя стикався з примерзанням щіток склоочисників до лобового скла машини. Існує безліч способів звільнити двірники з льодового полону, але є методи абсолютно неприйнятні для цього, які призводять до поломки щіток.

Про це написав Dexpens.

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Не чіпайте руками

Автомобільні склоочисники дуже легко пошкодити на морозі, особливо їхні металеві напрямні та гумки. Тому спроби застосувати грубу фізичну силу та відірвати склоочисники руками закінчаться трагічно для двірників та гаманця автовласника.

Забудьте про шкребки

Взагалі не потрібно намагатися звільнити примерзлі двірники від скла механічним способом. Особливо небезпечні пластикові скребки, якими українські водії переважно видаляють сніг та лід з поверхні кузова машини. Досить одного необережного руху таким інструментом й доведеться купляти нові двірники.

Як безпечно відокремити двірники від скла

Насамперед використовуйте метод спрямованого обдування скла гарячим повітрям.

  • Підвищить температуру в салоні автомобіля.
  • Увімкніть вентилятор вітрового скла на максимальну швидкість. Тепло, що генерується системою, розтопить лід.

Можна розтопити лід навколо двірників за допомогою спеціалізованої хімії, яка продається в автомагазинах. Також розчин для розморожування лобового скла та двірників можна приготувати самотужки, про що ми вже писали. Також розповідали, як взагалі не допустити обледеніння вітрового скла за допомогою картоплі.

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