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Як безпечно їздити на авто в туман, щоб уникнути аварій та інших неприємностей

12 лютого 2024 12:39
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Безпечна їзда в туман на авто — десять дієвих лайфхаків
По можливості уникайте водіння в туман. Фото: goodhousekeeping.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Одним із найстрашніших явищ для водіїв є туман. Краще уникати водіння в цей час, але якщо життєва ситуація змушує сідати за кермо, дотримуйтесь цих десяти порад досвідчених автомобілістів.

Про це написав Wikihow.

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1. Дистанція між автомобілями

Збільште дистанцію до авто попереду на 5 секунд замість звичайних 2-х. Ніколи не поспішайте та не перевищуйте швидкість, щоб вийти з туману.

2. Завжди будьте обережні

Волога в повітрі може постійно збиратися на лобовому склі, погіршуючи видимість. За необхідності відрегулюйте швидкість розморожувача та склоочисника.

3. Протитуманні фари

Протитуманні фари або ходові вогні зазвичай встановлюються низько та спрямовані на землю перед автомобілем, наскільки це можливо.

Промінь світла, створюваний протитуманними фарами, зазвичай широкий і плаский, щоб мінімізувати відображення від туману та краще висвітлювати узбіччя (огородження, бордюри, дорожню розмітку тощо). Ходові вогні, як правило, є просто яскравими точковими вогнями, призначеними для того, щоб пронизувати нічну темряву далі, ніж звичайні фари.

Експериментуйте з усіма комбінаціями (якщо це можливо) увімкнених протитуманних/ходових фар та увімкненого або вимкненого ближнього світла фар, щоб визначити, яке з цих налаштувань забезпечує найкращу видимість. Не вимикайте ходові або габаритні вогні, позаяк вони допомагають зробити автомобіль помітнішим для інших водіїв.

4. Ближнє світло фар

Якщо автомобіль не обладнаний протитуманними фарами або ходовими вогнями, вмикайте ближнє світло фар. В умовах сильного туману вмикати дальнє світло заборонено, адже воно буде відбиватися назад.

5. Не дрейфуйте

Переконайтеся, що ви залишаєтеся на своїй смузі, а не виїхали на середину дороги.

6. Остерігайтеся тварин

Тварину на дорозі набагато важче побачити в туман.

7. Остерігайтеся замерзаючого туману

Інколи туман може замерзати при контакті з холодними поверхнями, зокрема з дорогами, що може спричинити ожеледицю.

8. Не соромтеся зупинятися

Якщо їхати занадто складно або видимість погіршилася до нуля, зупиніться на узбіччі та перечекайте. Увімкнення аварійної сигналізації попереджає інших водіїв про ваше місцезнаходження.

9. Правий край дороги як орієнтир

Це допоможе уникнути зіткнення із зустрічним транспортом або засліплення зустрічними фарами.

10. Просіть про допомогу

Не бійтеся просити пасажирів допомогти вам стежити за зустрічними автомобілями та перешкодами на дорозі.

Раніше ми писали, як врятувати примерзлі до лобового скла авто двірники. Також розповідали, як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток.

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