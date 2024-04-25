Как правильно ездить в авто с домашними животными — полезные лайфхаки

Как путешествовать на машине с домашними животными — семь советов по безопасности
Если планируете путешествие с домашними животными в автомобиле, нужно к нему подготовиться. Чтобы вояж стал не большим стрессом для водителя и его любимца, а безопасной и комфортной поездкой.
Об этом написал WebMD.
1. Специальная переноска
- Не давайте животному прыгать по салону, отвлекая вас от дороги.
- Подушка безопасности может убить любимца, если попадете в аварию с ними на переднем сиденье.
- Самый безопасный способ путешествовать животному — в переноске, которая прикреплена к заднему сиденью.
2. Тренировочный заезд
Совершите несколько коротких поездок со своим животным, чтобы приучить его к автомобилю, прежде чем отправиться в далекое путешествие.
3. Подготовьте дорожный набор
- Медицинские карты животных и ветеринарную аптечку.
- Еду, воду, посуду.
- Пакеты для отходов и совок.
- Несколько любимых игрушек животных.
4. Правила кормления
- Накормите любимца легкой едой за три-четыре часа до выезда.
- В дальнейшем всегда останавливайтесь, чтобы его покормить. Не делайте это во время движения, чтобы питомца не стошнило.
5. Не оставляйте в авто
Никогда не оставляйте животное одно в припаркованном автомобиле. Для него это угроза при температурах выше 20 °C или ниже 2 °C.
Но даже при нормальной температуре прохожие могут разбить окно в машине, если подумают, что питомец оказался в ловушке.
6. Идентификация животного
Убедитесь, что у животного есть ошейник с вашим домашним адресом и номером мобильного телефона.
7. Не разрешайте высовывать голову в окно
Ездить с выдвинутой головой животного из окна зрелищно, но небезопасно. В случае столкновения или резко нажатых тормозов животное может выбросить в машины.
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