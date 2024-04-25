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Как путешествовать на машине с домашними животными — семь советов по безопасности

25 апреля 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как правильно ездить в авто с домашними животными — полезные лайфхаки
Животное должно путешествовать в переноске. Фото: theenglishhome.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если планируете путешествие с домашними животными в автомобиле, нужно к нему подготовиться. Чтобы вояж стал не большим стрессом для водителя и его любимца, а безопасной и комфортной поездкой.

Об этом написал WebMD.

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1. Специальная переноска

  • Не давайте животному прыгать по салону, отвлекая вас от дороги.
  • Подушка безопасности может убить любимца, если попадете в аварию с ними на переднем сиденье.
  • Самый безопасный способ путешествовать животному — в переноске, которая прикреплена к заднему сиденью.

2. Тренировочный заезд

Совершите несколько коротких поездок со своим животным, чтобы приучить его к автомобилю, прежде чем отправиться в далекое путешествие.

3. Подготовьте дорожный набор

  • Медицинские карты животных и ветеринарную аптечку.
  • Еду, воду, посуду.
  • Пакеты для отходов и совок.
  • Несколько любимых игрушек животных.

4. Правила кормления

  • Накормите любимца легкой едой за три-четыре часа до выезда.
  • В дальнейшем всегда останавливайтесь, чтобы его покормить. Не делайте это во время движения, чтобы питомца не стошнило.

5. Не оставляйте в авто

Никогда не оставляйте животное одно в припаркованном автомобиле. Для него это угроза при температурах выше 20 °C или ниже 2 °C.

Но даже при нормальной температуре прохожие могут разбить окно в машине, если подумают, что питомец оказался в ловушке.

6. Идентификация животного

Убедитесь, что у животного есть ошейник с вашим домашним адресом и номером мобильного телефона.

7. Не разрешайте высовывать голову в окно

Ездить с выдвинутой головой животного из окна зрелищно, но небезопасно. В случае столкновения или резко нажатых тормозов животное может выбросить в машины.

Ранее мы представляли ТОП-3 семейных электрокара в Украине. Также писали о лучших семейных внедорожниках.

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