Як правильно їздити в авто з домашніми тваринами — корисні лайфхаки

Тварина має подорожувати в переносці. Фото: theenglishhome.co.uk

Якщо плануєте подорож з домашніми тваринами в автомобілі, потрібно до неї підготуватися. Щоб вояж став не великим стресом для водія та його улюбленця, а безпечною та комфортною поїздкою.

Про це написав WebMD.

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1. Спеціальна переноска

Не давайте тварині стрибати по салону, відвертаючи вас від дороги.

Подушка безпеки може вбити улюбленця, якщо потрапите в аварію з ними на передньому сидінні.

Найбезпечніший спосіб подорожувати тварині — в переносці, яка прикріплена до заднього сидіння.

2. Тренувальний заїзд

Здійсніть кілька коротких поїздок зі своєю твариною, щоб привчити її до автомобіля, перш ніж вирушити в далеку подорож.

3. Підготуйте дорожній набір

Медичні картки тварини та ветеринарну аптечку.

Їжу, воду, посуд.

Пакети для відходів та совок.

Кілька улюблених іграшок тварини.

4. Правила годування

Нагодуйте улюбленця легкою їжею за три-чотири години до виїзду.

Надалі завжди зупиняйтеся, щоб його погодувати. Не робіть це під час руху, щоб вихованця не знудило.

5. Не залишайте в авто

Ніколи не залишайте тварину одну в припаркованому автомобілі. Для неї це загроза при температурах вище 20 ℃ або нижче 2 ℃.

Але навіть за нормальної температури перехожі можуть розбити вікно в машині, якщо подумають, що вихованець опинився в пастці.

6. Ідентифікація тварини

Переконайтеся, що тварина має нашийник з вашою домашньою адресою та номером мобільного телефону.

7. Не дозволяйте висовувати голову у вікно

Їздити з висунутою головою тварини з вікна видовищно, але небезпечно. У випадку зіткнення, або різко натиснених гальм, тварину може викинути в машини.

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