Як правильно їздити в авто з домашніми тваринами — корисні лайфхаки

Як подорожувати машиною з домашніми тваринами — сім порад для безпеки
Якщо плануєте подорож з домашніми тваринами в автомобілі, потрібно до неї підготуватися. Щоб вояж став не великим стресом для водія та його улюбленця, а безпечною та комфортною поїздкою.
Про це написав WebMD.
1. Спеціальна переноска
- Не давайте тварині стрибати по салону, відвертаючи вас від дороги.
- Подушка безпеки може вбити улюбленця, якщо потрапите в аварію з ними на передньому сидінні.
- Найбезпечніший спосіб подорожувати тварині — в переносці, яка прикріплена до заднього сидіння.
2. Тренувальний заїзд
Здійсніть кілька коротких поїздок зі своєю твариною, щоб привчити її до автомобіля, перш ніж вирушити в далеку подорож.
3. Підготуйте дорожній набір
- Медичні картки тварини та ветеринарну аптечку.
- Їжу, воду, посуд.
- Пакети для відходів та совок.
- Кілька улюблених іграшок тварини.
4. Правила годування
- Нагодуйте улюбленця легкою їжею за три-чотири години до виїзду.
- Надалі завжди зупиняйтеся, щоб його погодувати. Не робіть це під час руху, щоб вихованця не знудило.
5. Не залишайте в авто
Ніколи не залишайте тварину одну в припаркованому автомобілі. Для неї це загроза при температурах вище 20 ℃ або нижче 2 ℃.
Але навіть за нормальної температури перехожі можуть розбити вікно в машині, якщо подумають, що вихованець опинився в пастці.
6. Ідентифікація тварини
Переконайтеся, що тварина має нашийник з вашою домашньою адресою та номером мобільного телефону.
7. Не дозволяйте висовувати голову у вікно
Їздити з висунутою головою тварини з вікна видовищно, але небезпечно. У випадку зіткнення, або різко натиснених гальм, тварину може викинути в машини.
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