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Як подорожувати машиною з домашніми тваринами — сім порад для безпеки

25 квітня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як правильно їздити в авто з домашніми тваринами — корисні лайфхаки
Тварина має подорожувати в переносці. Фото: theenglishhome.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо плануєте подорож з домашніми тваринами в автомобілі, потрібно до неї підготуватися. Щоб вояж став не великим стресом для водія та його улюбленця, а безпечною та комфортною поїздкою.

Про це написав WebMD.

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1. Спеціальна переноска

  • Не давайте тварині стрибати по салону, відвертаючи вас від дороги.
  • Подушка безпеки може вбити улюбленця, якщо потрапите в аварію з ними на передньому сидінні.
  • Найбезпечніший спосіб подорожувати тварині — в переносці, яка прикріплена до заднього сидіння.

2. Тренувальний заїзд

Здійсніть кілька коротких поїздок зі своєю твариною, щоб привчити її до автомобіля, перш ніж вирушити в далеку подорож.

3. Підготуйте дорожній набір

  • Медичні картки тварини та ветеринарну аптечку.
  • Їжу, воду, посуд.
  • Пакети для відходів та совок.
  • Кілька улюблених іграшок тварини.

4. Правила годування

  • Нагодуйте улюбленця легкою їжею за три-чотири години до виїзду.
  • Надалі завжди зупиняйтеся, щоб його погодувати. Не робіть це під час руху, щоб вихованця не знудило.

5. Не залишайте в авто

Ніколи не залишайте тварину одну в припаркованому автомобілі. Для неї це загроза при температурах вище 20 ℃ або нижче 2 ℃.

Але навіть за нормальної температури перехожі можуть розбити вікно в машині, якщо подумають, що вихованець опинився в пастці.

6. Ідентифікація тварини

Переконайтеся, що тварина має нашийник з вашою домашньою адресою та номером мобільного телефону.

7. Не дозволяйте висовувати голову у вікно

Їздити з висунутою головою тварини з вікна видовищно, але небезпечно. У випадку зіткнення, або різко натиснених гальм, тварину може викинути в машини.

Раніше ми представляли ТОП-3 сімейних електрокарів в Україні. Також писали про найкращі сімейні позашляховики.

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