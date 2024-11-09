Як правильно обігнати фуру та уникнути помилок, які роблять 80% водіїв

Обгін вантажівок. Фото: ltrent.com.au

Обганяти вантажівку, особливо довгу фуру, потрібно уважно та з максимальним дотриманням правил безпеки. Чому це небезпечно та як правильно виконувати цей маневр.

Про це написав Avtopilot.

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Головна помилка

Одна з найпоширеніших помилок — притискання до вантажівки перед маневром, що створює низку небезпечних ситуацій.

Зменшення огляду. Водій легковика втрачає можливість бачити дорогу попереду та оцінити ситуацію.

Водій легковика втрачає можливість бачити дорогу попереду та оцінити ситуацію. Неможливість прискорення. Водій не може заздалегідь набрати швидкість для безпечного обгону.

Водій не може заздалегідь набрати швидкість для безпечного обгону. Ризик зіткнення. У разі раптового гальмування вантажної машини водій легковика може не встигнути зреагувати та уникнути зіткнення.

Правила безпечного обгону

Отже, пам’ятайте про необхідність зберегти достатню відстань, яка дорівнює двом-трьом довжинам вашого автомобіля. Це дозволить:

Зберегти безпечну дистанцію. У разі непередбачуваної ситуації залишиться час та простір для маневру.

У разі непередбачуваної ситуації залишиться час та простір для маневру. Покращити огляд. Водій краще бачитиме дорогу попереду та зможе оцінити ситуацію для обгону.

Водій краще бачитиме дорогу попереду та зможе оцінити ситуацію для обгону. Прискоритися заздалегідь. Водій набиратиме швидкість ще на своїй смузі. Це зменшить час перебування на зустрічній смузі, що зробить обгін безпечнішим.

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