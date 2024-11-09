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Забувають 80% водіїв — як безпечно обігнати фуру

9 листопада 2024 14:25
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як правильно обігнати фуру та уникнути помилок, які роблять 80% водіїв
Обгін вантажівок. Фото: ltrent.com.au
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Обганяти вантажівку, особливо довгу фуру, потрібно уважно та з максимальним дотриманням правил безпеки. Чому це небезпечно та як правильно виконувати цей маневр.

Про це написав Avtopilot.

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Головна помилка

Одна з найпоширеніших помилок — притискання до вантажівки перед маневром, що створює низку небезпечних ситуацій.

  • Зменшення огляду. Водій легковика втрачає можливість бачити дорогу попереду та оцінити ситуацію.
  • Неможливість прискорення. Водій не може заздалегідь набрати швидкість для безпечного обгону.
  • Ризик зіткнення. У разі раптового гальмування вантажної машини водій легковика може не встигнути зреагувати та уникнути зіткнення.

Правила безпечного обгону

Отже, пам’ятайте про необхідність зберегти достатню відстань, яка дорівнює двом-трьом довжинам вашого автомобіля. Це дозволить:

  • Зберегти безпечну дистанцію. У разі непередбачуваної ситуації залишиться час та простір для маневру.
  • Покращити огляд. Водій краще бачитиме дорогу попереду та зможе оцінити ситуацію для обгону.
  • Прискоритися заздалегідь. Водій набиратиме швидкість ще на своїй смузі. Це зменшить час перебування на зустрічній смузі, що зробить обгін безпечнішим.

Раніше ми писали, як безпечно їздити на авто в туман. Також експерти розповіли, як правильно подорожувати машиною з домашніми тваринами.

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