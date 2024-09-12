Одна перевага та п'ять ризиків їзди за вантажівками по трасі — автоексперти

Їзда за вантажівками по шосе заощаджує паливо, але створює п'ять ризиків
12 вересня 2024 21:35
Їзда за вантажівками. Фото: media.volvocars.com
Вважається, що рух за вантажівками на трасі допомагає неабияк заощаджувати пальне. Проте, це також створює великі ризики, які можуть звести нанівець усі переваги.
Про це повідомив Zubr.
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Користь їзди за вантажівкою
В такий спосіб можна знизити витрату палива, адже автомобіль рухається в області зниженого повітряного опору, що створюється вантажівкою. Це призводить до потенційної економії до 30% палива.
Ризики їзди за вантажівкою
- Недотримання дистанції. Щоб досягти суттєвої паливної економії, потрібно їхати на близькій відстані від вантажівки. Такий ризикований маневр суттєво збільшує ймовірність аварії.
- Обмеження огляду. Занадто близька їзда за вантажівкою значно обмежує огляд з місця водія легковика, створюючи потенційні проблеми, особливо при зміні дорожніх умов або несподіваному виникненні перешкод.
- Подряпини на кузові. Коротка дистанція до вантажівки призводить до того, що усе дрібне каміння, пісок та інший бруд летять з-під коліс вантажівки на машину, яка рухається позаду. Ускладнюється ситуація в дощову погоду, коли бруд та вода розмивають дорогу — видимість погіршується, а дрібні частинки, змішуючись із брудом, завдають ще більшої шкоди.
- Випадіння вантажу. Не всі водії вантажівок стежать за безпекою вантажу у відкритих кузовах. В результаті існує ризик, що на машину можуть повалитися цегла, дошки та інші будівельні матеріали, які можуть випасти з кузова.
- Шкідливі вихлопи. Старі та перевантажені вантажівки часто є джерелом димової завіси з вихлопних газів, які погіршують видимість, що може спричинити ДТП.
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