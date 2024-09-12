Одна перевага та п'ять ризиків їзди за вантажівками по трасі — автоексперти

Їзда за вантажівками. Фото: media.volvocars.com

Вважається, що рух за вантажівками на трасі допомагає неабияк заощаджувати пальне. Проте, це також створює великі ризики, які можуть звести нанівець усі переваги.

Про це повідомив Zubr.

Читайте також:

Користь їзди за вантажівкою

В такий спосіб можна знизити витрату палива, адже автомобіль рухається в області зниженого повітряного опору, що створюється вантажівкою. Це призводить до потенційної економії до 30% палива.

Ризики їзди за вантажівкою

Недотримання дистанції. Щоб досягти суттєвої паливної економії, потрібно їхати на близькій відстані від вантажівки. Такий ризикований маневр суттєво збільшує ймовірність аварії.

Щоб досягти суттєвої паливної економії, потрібно їхати на близькій відстані від вантажівки. Такий ризикований маневр суттєво збільшує ймовірність аварії. Обмеження огляду. Занадто близька їзда за вантажівкою значно обмежує огляд з місця водія легковика, створюючи потенційні проблеми, особливо при зміні дорожніх умов або несподіваному виникненні перешкод.

Занадто близька їзда за вантажівкою значно обмежує огляд з місця водія легковика, створюючи потенційні проблеми, особливо при зміні дорожніх умов або несподіваному виникненні перешкод. Подряпини на кузові. Коротка дистанція до вантажівки призводить до того, що усе дрібне каміння, пісок та інший бруд летять з-під коліс вантажівки на машину, яка рухається позаду. Ускладнюється ситуація в дощову погоду, коли бруд та вода розмивають дорогу — видимість погіршується, а дрібні частинки, змішуючись із брудом, завдають ще більшої шкоди.

Коротка дистанція до вантажівки призводить до того, що усе дрібне каміння, пісок та інший бруд летять з-під коліс вантажівки на машину, яка рухається позаду. Ускладнюється ситуація в дощову погоду, коли бруд та вода розмивають дорогу — видимість погіршується, а дрібні частинки, змішуючись із брудом, завдають ще більшої шкоди. Випадіння вантажу. Не всі водії вантажівок стежать за безпекою вантажу у відкритих кузовах. В результаті існує ризик, що на машину можуть повалитися цегла, дошки та інші будівельні матеріали, які можуть випасти з кузова.

Не всі водії вантажівок стежать за безпекою вантажу у відкритих кузовах. В результаті існує ризик, що на машину можуть повалитися цегла, дошки та інші будівельні матеріали, які можуть випасти з кузова. Шкідливі вихлопи. Старі та перевантажені вантажівки часто є джерелом димової завіси з вихлопних газів, які погіршують видимість, що може спричинити ДТП.

Раніше ми публікували рейтинг найекономніших бензинових авто у 2024 році. Також німецькі експерти з’ясували, скільки палива витрачає кондиціонер в авто.