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Їзда за вантажівками по шосе заощаджує паливо, але створює п'ять ризиків

12 вересня 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Одна перевага та п'ять ризиків їзди за вантажівками по трасі — автоексперти
Їзда за вантажівками. Фото: media.volvocars.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Вважається, що рух за вантажівками на трасі допомагає неабияк заощаджувати пальне. Проте, це також створює великі ризики, які можуть звести нанівець усі переваги.

Про це повідомив Zubr.

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В такий спосіб можна знизити витрату палива, адже автомобіль рухається в області зниженого повітряного опору, що створюється вантажівкою. Це призводить до потенційної економії до 30% палива.

Ризики їзди за вантажівкою

  • Недотримання дистанції. Щоб досягти суттєвої паливної економії, потрібно їхати на близькій відстані від вантажівки. Такий ризикований маневр суттєво збільшує ймовірність аварії.
  • Обмеження огляду. Занадто близька їзда за вантажівкою значно обмежує огляд з місця водія легковика, створюючи потенційні проблеми, особливо при зміні дорожніх умов або несподіваному виникненні перешкод.
  • Подряпини на кузові. Коротка дистанція до вантажівки призводить до того, що усе дрібне каміння, пісок та інший бруд летять з-під коліс вантажівки на машину, яка рухається позаду. Ускладнюється ситуація в дощову погоду, коли бруд та вода розмивають дорогу — видимість погіршується, а дрібні частинки, змішуючись із брудом, завдають ще більшої шкоди.
  • Випадіння вантажу. Не всі водії вантажівок стежать за безпекою вантажу у відкритих кузовах. В результаті існує ризик, що на машину можуть повалитися цегла, дошки та інші будівельні матеріали, які можуть випасти з кузова.
  • Шкідливі вихлопи. Старі та перевантажені вантажівки часто є джерелом димової завіси з вихлопних газів, які погіршують видимість, що може спричинити ДТП.

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