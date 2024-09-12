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Езда за грузовиками по шоссе экономит топливо, но создает пять рисков

12 сентября 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Одно преимущество и пять рисков езды за грузовиками по трассе — автоэксперты
Езда за грузовиками. Фото: media.volvocars.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Считается, что движение за грузовиками на трассе помогает изрядно экономить топливо. Однако это также создает большие риски, которые могут свести на нет все преимущества.

Об этом сообщил Zubr.

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Таким образом можно снизить расход топлива, ведь автомобиль двигается в области пониженного воздушного сопротивления, создаваемого грузовиком. Это приводит к потенциальной экономии до 30% топлива.

Риски езды за грузовиком

  • Несоблюдение дистанции. Чтобы добиться существенной топливной экономии, нужно ехать на близком расстоянии от грузовика. Такой рискованный маневр значительно увеличивает вероятность аварии.
  • Ограничение обзора. Слишком близкая езда за грузовиком значительно ограничивает осмотр с водительского места легковушки, создавая потенциальные проблемы, особенно при изменении дорожных условий или неожиданном возникновении препятствий.
  • Царапины на кузове. Короткая дистанция до грузовика приводит к тому, что все мелкие камни, песок и прочая грязь летят из-под колес грузовика на машину, которая двигается сзади. Усложняется ситуация в дождливую погоду, когда грязь и вода размывают дорогу — видимость ухудшается, а мелкие частицы, смешиваясь с грязью, наносят еще больший вред.
  • Выпадение груза. Не все водители грузовиков следят за сохранностью груза в открытых кузовах. В результате существует риск, что на машину могут свалиться кирпич, доски и другие строительные материалы, которые могут выпасть из кузова.
  • Вредные выхлопы. Старые и перегруженные грузовики часто являются источником дымовой завесы из выхлопных газов, ухудшающих видимость, что может привести к ДТП.

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