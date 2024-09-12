Одно преимущество и пять рисков езды за грузовиками по трассе — автоэксперты

Езда за грузовиками. Фото: media.volvocars.com

Считается, что движение за грузовиками на трассе помогает изрядно экономить топливо. Однако это также создает большие риски, которые могут свести на нет все преимущества.

Об этом сообщил Zubr.

Читайте также:

Польза езды за грузовиком

Таким образом можно снизить расход топлива, ведь автомобиль двигается в области пониженного воздушного сопротивления, создаваемого грузовиком. Это приводит к потенциальной экономии до 30% топлива.

Риски езды за грузовиком

Несоблюдение дистанции. Чтобы добиться существенной топливной экономии, нужно ехать на близком расстоянии от грузовика. Такой рискованный маневр значительно увеличивает вероятность аварии.

Чтобы добиться существенной топливной экономии, нужно ехать на близком расстоянии от грузовика. Такой рискованный маневр значительно увеличивает вероятность аварии. Ограничение обзора. Слишком близкая езда за грузовиком значительно ограничивает осмотр с водительского места легковушки, создавая потенциальные проблемы, особенно при изменении дорожных условий или неожиданном возникновении препятствий.

Слишком близкая езда за грузовиком значительно ограничивает осмотр с водительского места легковушки, создавая потенциальные проблемы, особенно при изменении дорожных условий или неожиданном возникновении препятствий. Царапины на кузове. Короткая дистанция до грузовика приводит к тому, что все мелкие камни, песок и прочая грязь летят из-под колес грузовика на машину, которая двигается сзади. Усложняется ситуация в дождливую погоду, когда грязь и вода размывают дорогу — видимость ухудшается, а мелкие частицы, смешиваясь с грязью, наносят еще больший вред.

Короткая дистанция до грузовика приводит к тому, что все мелкие камни, песок и прочая грязь летят из-под колес грузовика на машину, которая двигается сзади. Усложняется ситуация в дождливую погоду, когда грязь и вода размывают дорогу — видимость ухудшается, а мелкие частицы, смешиваясь с грязью, наносят еще больший вред. Выпадение груза. Не все водители грузовиков следят за сохранностью груза в открытых кузовах. В результате существует риск, что на машину могут свалиться кирпич, доски и другие строительные материалы, которые могут выпасть из кузова.

Не все водители грузовиков следят за сохранностью груза в открытых кузовах. В результате существует риск, что на машину могут свалиться кирпич, доски и другие строительные материалы, которые могут выпасть из кузова. Вредные выхлопы. Старые и перегруженные грузовики часто являются источником дымовой завесы из выхлопных газов, ухудшающих видимость, что может привести к ДТП.

Ранее мы публиковали рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей в 2024 году. Также немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто.