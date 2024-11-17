Заливают спирт в бак авто — почему это делают опытные водители

Борьба с водой в топливной системе. Фото: tyreonlineservices.com

Вода в топливном баке может стать причиной серьезных проблем с двигателем. Современные автомобили имеют соответствующую защиту, однако водителям важно знать, как предотвратить этот риск.

Об этом написал Dexpens.

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Вода может попасть в бак как конденсат вместе с воздухом при заправке автомобіля топливом.

При этом острота будущих проблем зависит от времени года. Летом от воды вреда не будет. Обычно она отстаивается на дне, затем постепенно всасывается и сгорает в цилиндрах.

Во время зимнего периода вода собирается на дне, но уже в виде льда, который по своему размеру не проходит в топливозаборник. Вода, которая днем расплавляется, а ночью замерзает, закупоривает проходные отверстия.

Именно поэтому автомобилисты спешат избавиться от воды до наступления зимних холодов.

Как избавиться от воды

При добавлении спирта в бензобак, вода с ним смешивается. Такой раствор замерзает только при достаточно низких температурах. Поэтому осенью, прежде чем придут первые заморозки, перед заправкой следует налить в бак примерно 300 мл спирта. Таким образом, водитель предотвращает замерзание воды и образование закупорки в топливной системе.

Также спирт, смешавшись с водой, делает ее приближенной по густоте к бензину. А это, в свою очередь, позволяет избежать расслаивания.

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