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Как газировка спасает двигатель от ржавчины — простой лайфхак

9 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Спасаем двигатель от ржавчины с помощью газировки — три шага
Заливка Кока-Колы в бензобак. Фото: abc.es
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Некачественный бензин может содержать грязь, оседающую на дне бака и способствующую образованию ржавчины, которая затем попадает в двигатель. Чтобы избежать этих проблем, опытные водители советуют чистить бензобак дважды в год, один из них — зимой.

Об этом написал Dexpens.

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Убрать лишнее

  • Удалить всю воду и грязь из бензобака с помощью ацетона или растворителя. Пропорция — 10 миллилитров средства на один литр топлива. Для чистки в баке должно быть не более 5 литров бензина.

Слить жидкость из бака

  • Поставить автомобиль на ровную площадку и поднять домкратом сторону, противоположную расположению бензобака.
  • Открыть сливную пробку и ждать, пока вся жидкость выльется.

Удалить ржавчину

  • После полного удаления жидкости залейте в бак шесть литров Кока-Колы.
  • Через несколько часов слить ее вместе с грязью, которую она успеет растворить за это время.

Ранее мы писали, зачем опытные водители прикрепляют магнит на масляный фильтр. Также рассказывали, как самостоятельно сделать копеечное средство для чистки салона авто.

автомобиль советы кока–кола лайфхаки авто

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