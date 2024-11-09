Спасаем двигатель от ржавчины с помощью газировки — три шага

Как газировка спасает двигатель от ржавчины — простой лайфхак
9 ноября 2024 01:20
Заливка Кока-Колы в бензобак. Фото: abc.es
Некачественный бензин может содержать грязь, оседающую на дне бака и способствующую образованию ржавчины, которая затем попадает в двигатель. Чтобы избежать этих проблем, опытные водители советуют чистить бензобак дважды в год, один из них — зимой.
Об этом написал Dexpens.
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Убрать лишнее
- Удалить всю воду и грязь из бензобака с помощью ацетона или растворителя. Пропорция — 10 миллилитров средства на один литр топлива. Для чистки в баке должно быть не более 5 литров бензина.
Слить жидкость из бака
- Поставить автомобиль на ровную площадку и поднять домкратом сторону, противоположную расположению бензобака.
- Открыть сливную пробку и ждать, пока вся жидкость выльется.
Удалить ржавчину
- После полного удаления жидкости залейте в бак шесть литров Кока-Колы.
- Через несколько часов слить ее вместе с грязью, которую она успеет растворить за это время.
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