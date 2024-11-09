Спасаем двигатель от ржавчины с помощью газировки — три шага

Заливка Кока-Колы в бензобак. Фото: abc.es

Некачественный бензин может содержать грязь, оседающую на дне бака и способствующую образованию ржавчины, которая затем попадает в двигатель. Чтобы избежать этих проблем, опытные водители советуют чистить бензобак дважды в год, один из них — зимой.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Убрать лишнее

Удалить всю воду и грязь из бензобака с помощью ацетона или растворителя. Пропорция — 10 миллилитров средства на один литр топлива. Для чистки в баке должно быть не более 5 литров бензина.

Слить жидкость из бака

Поставить автомобиль на ровную площадку и поднять домкратом сторону, противоположную расположению бензобака.

Открыть сливную пробку и ждать, пока вся жидкость выльется.

Удалить ржавчину

После полного удаления жидкости залейте в бак шесть литров Кока-Колы.

Через несколько часов слить ее вместе с грязью, которую она успеет растворить за это время.

Ранее мы писали, зачем опытные водители прикрепляют магнит на масляный фильтр. Также рассказывали, как самостоятельно сделать копеечное средство для чистки салона авто.