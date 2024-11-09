Рятуємо двигун від іржі за допомогою газованої води — три кроки

Заливка Кока-Коли в бензобак. Фото: abc.es

Неякісний бензин може містити бруд, котрий осідає на дні бака та сприяє утворенню іржі, що потім потрапляє до двигуна. Щоб уникнути цих проблем, досвідчені водії радять чистити бензобак двічі на рік, один із них — взимку.

Про це написав Dexpens.

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Видалити всю воду та бруд з бензобака за допомогою ацетону чи розчинника. Пропорція — 10 мілілітрів засобу на один літр палива. Для чищення в баку має бути не більш як 5 літрів бензину.

Злити рідину з бака

Поставити автомобіль на рівний майданчик та підняти домкратом сторону, протилежну розташуванню бензобака.

Відкрити зливний корок та чекати, поки вся рідина виллється.

Видалити іржу

Після повного видалення рідини залийте в бак шість літрів Кока-Коли.

За кілька годин злити її разом із брудом, котрий вона встигне розчинити за цей час.

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